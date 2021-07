Amical : une nouvelle défaite pour l'OGC Nice

Auteur d'une préparation mitigée, l'OGC Nice défiait l'Union Berlin ce samedi à Imst (Autriche). Après un nul contre Rodez (1-1), les Aiglons ont enchaîné deux revers consécutifs face au Lausanne-Sport (0-3) et face au SC Bastia (0-1) avant de se reprendre contre le Dynamo Kiev en obtenant une victoire encourageante (2-1). Face au club de la capitale allemande, Christophe Galtier, nouveau coach du club azuréen, comptait bien poursuivre sur cette dynamique et alignait un 4-1-4-1 avec les recrues Jean-Clair Todibo et Calvin Stengs, titulaires au coup d'envoi. À noter également la présence de Dante dans le onze de départ, après 265 jours d'absence suite à une rupture du ligament croisé antérieur.

La suite après cette publicité

Dans une rencontre relativement équilibrée, les Niçois ont malgré tout souffert de l'intensité physique proposée par le club allemand. Imprécis dans le dernier geste, les coéquipiers de Képhren Thuram se sont fait surprendre dès le quart d'heure de jeu par l'intermédiaire de Rani Khedira, petit frère de Sami, suite à une frappe déviée (1-0, 15e). Avant de céder une nouvelle fois en seconde période sur une réalisation de Robin Knoche (2-0, 54e). Une nouvelle défaite pour l'OGC Nice, à qui il ne restera plus qu’un match avant que les choses sérieuses commencent (première journée de Ligue 1 face à Reims, prévue le 8 août prochain). Un dernier test où l’adversité devrait être présente puisqu’ils affronteront l’AC Milan samedi prochain (20h30).