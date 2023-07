Chelsea : les détails du contrat juteux qui attend Mason Mount avec MU

Ce n’est qu’une question d’heures avant que la signature de Mason Mount à Manchester United soit officialisée. Relégué sur le banc avec Chelsea, l’international des Three Lions va rejoindre Old Trafford contre un chèque de 70 millions d’euros. En plus de cette transaction onéreuse, l’affaire sera également juteuse pour le milieu offensif de 24 ans qui devrait bénéficier d’une belle augmentation de salaire d’après l’Evening Standard.

En effet, selon les indiscrétions du média anglais, Mount devrait parapher un contrat de cinq ans suite à sa visite médicale prévue ce lundi. Selon ce bail, il touchera 290 000 euros par semaine. Des émoluments qui pourraient aller jusqu’à 350 000 euros en fonction de ses performances sur le terrain. Pour rappel, l’ancien de Derby County touchait 93 000 euros par semaine à Londres. Alors qu’il était chez les Blues depuis ces 8 ans, son club formateur lui avait proposé des une revalorisation estimée à 230 000 par semaine. Le football est avant tout un business et c’est souvent le plus offrant qui rafle la mise comme le prouve ce transfert.

