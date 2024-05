Le Mondial 2034 en Arabie saoudite fait déjà jaser !

Unique candidat pour le Mondial 2034, l’Arabie saoudite se retrouve au cœur de la polémique. Ce mercredi un collectif d’avocats en droit international a demandé à la FIFA d’enquêter sur le royaume saoudien concernant le respect des droits de l’Homme. Comme révélé par The Guardian, un document de 22 pages, rédigé par les avocats suisses Mark Pieth, Stefan Wehrenberg et l’anglais Rodney Dixon, qui a représenté la femme du journaliste saoudien Jamal Khashoggi assassiné en 2018, a été envoyé au siège de l’instance internationale, basé à Zurich, en Suisse. Au cœur de ce long document, les avocats pointent du doigt quatre aspects sur lesquels l’Arabie saoudite doit progresser. Dans un premier temps, ils demandent au royaume saoudien de libérer tous les prisonniers politiques et ceux détenus de manière arbitraire mais également de traiter tous les prisonniers selon les normes des droits de l’Homme.

Par ailleurs, les experts demandent au gouvernement saoudien de ne pas intervenir dans le pouvoir judiciaire du pays. Autre point soulevé ? Le droit du travail, jugé inapproprié actuellement. Dans cette optique, les avocats souhaitent que les travailleurs étrangers puissent quitter le pays ou leur emploi sans demander une autorisation gouvernementale. Enfin, le royaume saoudien doit améliorer les droits des femmes en «criminalisant le viol conjugal, en garantissant une protection adéquate contre la violence domestique et en permettant aux femmes d’être la tutrice légale de leur enfant si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant». Pour rappel, si l’Arabie saoudite fait tout pour redorer son image, notamment dans le cadre de son programme Vision 2030, la monarchie autoritaire reste largement décriée par les ONG concernant ses pratiques qui vont à l’encontre des droits de l’Homme.