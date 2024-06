Les drôles de confidences d’Erik Ten Hag sur son maintien à Manchester United

Pour beaucoup, son maintien était loin d’être évident il y a encore quelques semaines. En effet, les derniers mois d’Erik Ten Hag sur le banc de Manchester United ressemblaient plus à un naufrage d’un projet sans queue ni tête plutôt qu’à la promesse d’un avenir radieux. Mais voilà, un succès a finalement tout relancé. Et pas n’importe quelle victoire. Le 25 mai dernier à Wembley, les Red Devils affrontaient leurs voisins de City dans le cadre de la finale de FA Cup. Et au terme d’une rencontre maîtrisée par les coéquipiers de Kobbie Mainoo, ces derniers ont glané le trophée et leur ticket pour la prochaine édition d’Europa League. Un sacre qui a forcément rebattu les cartes pour ETH.

Pointé du doigt par bon nombre de supporters mancuniens, le technicien batave était sur la sellette et la presse anglaise faisait état de plusieurs courtisans observés par la direction des pensionnaires d’Old Trafford pour remplacer le coach de 54 ans. Mais voilà, alors que Tuchel et Southgate étaient dans la short-list du board mancunien, la décision a finalement été prise de conforter Erik Ten Hag dans son statut d’entraîneur à MU. Une situation assez unique qui a amusé l’intéressé ce dimanche à la chaîne de télévision néerlandaise NOS : «Manchester United m’a dit qu’ils avaient parlé avec Thomas Tuchel, oui. Ils ont dit qu’ils étaient finalement arrivés à la conclusion qu’ils avaient déjà le meilleur manager.»

Une prolongation de contrat confirmée par Ten Hag

Outre cette déclaration pleine de froideur qui ne manquera pas d’amuser les réseaux sociaux, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam a également donné plus d’éléments sur la volte-face de ses boss. En vacances à Ibiza lorsqu’il a appris la nouvelle, il a même eu droit à la visite de ses dirigeants pour lui annoncer la nouvelle : «cela n’est même pas autorisé aux Pays-Bas. Il est également interdit de parler à d’autres entraîneurs s’il y a encore un entraîneur. La direction du club est venue me voir alors que j’étais en vacances à Ibiza. Ils sont soudainement arrivés à ma porte et m’ont dit qu’ils voulaient continuer avec moi.»

En plus de ces coulisses assez marrantes, Erik ten Hag a évoqué la possibilité d’une prolongation de contrat avec le club le plus titré d’outre-Manche. Et selon l’intéressé, cela ne fait plus aucun doute : il va prolonger avec Manchester United. «Nous avons eu de bonnes discussions entre nous, différents sujets ont été abordés, concède le Batave. La conclusion est que nous continuerons ensemble et qu’ils prolongeront mon contrat. Nous devons encore parvenir à un accord à ce sujet.» Pour rappel, Erik Ten Hag est sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester United et son bail dispose d’une option d’un an supplémentaire.