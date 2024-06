Euro 2024, Danemark : l’incroyable renaissance de Christian Eriksen trois ans après avoir frôlé la mort

Un retour de flamme que l’on attendait. Il y a trois ans et plus précisément 1100 jours, le Championnat d’Europe 2020 (qui se déroulait en 2021) était marqué par le malaise cardiaque de Christian Eriksen. Peu avant la mi-temps du match opposant le Danemark et la Finlande, celui qui était alors milieu de terrain de l’Inter Milan s’écroulait sur la pelouse devant l’incrédulité générale. Son coéquipier Simon Kjaer procédait à un massage cardiaque puis Christian Eriksen prenait le chemin de l’hôpital après avoir frôlé la mort. «Il était parti. On a pratiqué un massage cardiaque, c’était un arrêt cardiaque. À quelle distance étions-nous (de la mort) ? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre aux détails de pourquoi c’est arrivé. Mais nous avons dû commencer un massage cardiaque et provoquer un choc, car il était parti. Tout a fonctionné d’une manière ou d’une autre, donc je ne sais pas vraiment quoi dire», lâchait alors le médecin de la sélection danoise Morten Boesen. Une sacrée frayeur qui a mis un frein à la carrière de Christian Eriksen.

Récupérant, hésitant, le natif de Middelfart décidait finalement de préparer son retour. Ne pouvant pas pratiquer le football en Italie avec l’Inter Milan en jouant avec un défibrillateur sous-cutané, Christian Eriksen a rebondi en Premier League. Une expérience à Brentford qui lui a fait du bien et lui a permis de retrouver la sélection quelques semaines après son retour à la compétition. «Le défi consistait davantage à surmonter ce qui s’était réellement passé. Vous voulez que tout revienne à la normale. […] Nous avons la chance de pouvoir reprendre une vie normale à Brentford. Mon objectif est d’être à nouveau vu comme Eriksen, le joueur de classe mondiale. J’ai reçu le feu vert des médecins, que je suis capable d’être Christian, le footballeur. Bien sûr, j’aurai toujours le pacemaker avec moi, et tout le monde aura le souvenir de ce qui s’est passé, mais c’est maintenant le moment de créer de nouveaux souvenirs et de regarder vers l’avenir» avait-il déclaré à son arrivée chez les Bees. Revanchard, Christian Eriksen était reparti vers l’avant dans sa carrière.

Après six bons mois en Premier League, il rebondissait dans un gros club et s’engageait avec Manchester United. Titulaire la saison dernière, parasité par les blessures et remplaçant cette saison, le joueur de 32 ans n’a disputé que 28 matches pour 1 but et 3 offrandes avec les Red Devils lors de l’exercice en cours. Après avoir connu une année éprouvante, Christian Eriksen était alors concentré sur l’Euro 2024 avec le Danemark. Trois ans après que son pays ait rallié les demi-finales sans lui et un an et demi après une Coupe du monde 2022 ratée avec une sortie au premier tour, Christian Eriksen voulait repartir sur de bonnes bases avec la sélection. C’est donc lors d’un match face à la Slovénie que l’Euro 2024 débutait pour lui et la sélection danoise. Et si le résultat n’a pas été celui escompté avec un match nul 1-1, Christian Eriksen nous a offert une des images de ce début de compétition.

Profitant d’une belle déviation sur la droite de Jonas Wind, Christian Eriksen allait conclure d’un sublime enchaînement se logeant sur la gauche du but pour donner l’avantage aux siens. Réalisant une grosse partition, l’ancien de l’Ajax Amsterdam et de Tottenham a montré la voie à son équipe avant que cette dernière ne craque en concédant un match nul 1-1. Eriksen lui a été récompensé du titre honorifique d’homme du match par l’UEFA. Pourtant malgré la joie de son but, Christian Eriksen a eu des mots durs après le match nul concédé : «c’est un sentiment misérable. C’est toujours ennuyeux de prendre de l’avance et de penser que l’on a réussi, puis de perdre des points à la fin. Mais encore une fois, nous avons marqué un point et le tournoi commence. Ensuite, nous devons bâtir sur cette base.» Un moment d’histoire un peu gâché pour Christian Eriksen.