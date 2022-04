L'OM fait sauter la banque !

Seul dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM reçoit Montpellier au stade Orange Vélodrome dans le cadre de la 31eme journée de Ligue 1. Après son solide succès face à Saint-Etienne le week-end dernier et après le quart de finale aller de Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique, les Marseillais peuvent confirmer leur bonne forme du moment et surtout conforter leur deuxième place au classement. Mais il faudrait se défaire de la bande à Teji Savanier qui est dans le dur actuellement et qui tentera de se relancer après sa défaite à domicile face à Brest. Pour ce classique du sud de la France en L1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport vous offre jusqu’à 200€ et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.

Parmi les différents paris proposés par FDJ, voici trois cotes intéressantes :

victoire 1-0 de l'OM sur Montpellier (cote de 6,10)

Convaincants lors de la victoire face à Saint-Etienne lors de la dernière journée, les Marseillais, qui restent sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues, auront à cœur de bien faire face à une équipe montpelliéraine revancharde. Après leur défaite face à Brest lors de la dernière journée, les Montpelliérains, qui n'ont gagné que 2 matches sur les 8 qu'ils ont disputés, devraient être motivés à l'idée de se rattraper dans une rencontre souvent animée entre ces deux formations. Les hommes de Jorge Sampaoli, qui ont montré qu'ils étaient capables de faire preuve d'une solidité défensive cette saison, ont aussi une attaque séduisante avec la bonne forme de Milik ou plus récemment celle de Amine Harit sans oublier Under. L'OM s'est d'ailleurs imposé cinq fois cette saison sur le score de 1-0 et parvient souvent à conserver leur avantage dans les matchs. Bis repetita ce dimanche soir ?

but de Dimitri Payet (cote à 2,75)

Pion essentiel du système de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet est souvent l'élément déclencheur des attaques marseillaises. Auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1 cette saison, le milieu de 35 ans a inscrit un but phénoménal en Coupe d'Europe ce jeudi soir face au PAOK Salonique. Et son penalty transformé sans trembler face à Saint-Etienne le week-end dernier pourrait bien lui avoir redonné confiance. Ce dimanche soir, il affrontera d'ailleurs l'équipe qui lui réussi le mieux en Ligue 1 depuis le début de sa carrière puisqu'il a déjà inscrit 7 buts à Montpellier depuis ses débuts en pro. Le capitaine marseillais sait donc ce qui lui reste à faire pour permettre à son équipe de conforter sa place de dauphin du PSG jusqu'à la fin de saison. Enfin, n'oubliez pas que l'international tricolore est le tireur désigné des penaltys à l'OM. De quoi espérer un nouveau but du maitre à jouer marseillais.

victoire de l'OM sur Montpellier (cote à 1,49)

Ce sont deux équipes sur deux dynamiques diamétralement opposées qui s'affrontent ce dimanche soir à Marseille. L'OM revient en force ces dernières semaines et ce match tombe à pic pour les Phocéens. Les Marseillais sont logiquement favoris surtout à domicile dans un stade Vélodrome qui devrait être plein, encore une fois. En face, la dynamique est tout autre. Montpellier a chuté à domicile face à Brest lors de la dernière journée. Et malgré la victoire à 9 contre 11 face à un triste Bordeaux quelques jours plus tôt, les Montpellierains n'ont gagné qu'une seule fois sur les 9 derniers matchs. Difficile donc de voir la bande à Dall'Oglio capable de faire un coup face à des Marseillais en confiance e qui ont enchaîné 6 victoires de suite toutes compétitions confondues.

N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match OM-Montpellier.

