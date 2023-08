Chelsea a trouvé son nouveau sponsor maillot

La suite après cette publicité

En marge de la reprise du championnat d’Angleterre face à Liverpool, Chelsea était toujours à la recherche d’un sponsor principal après avoir mis un terme à sa collaboration avec la marque Three. Après avoir tenté le coup auprès de Paramount + et Stake, en vain, le club anglais semble enfin toucher au but. En effet, le Daily Mail informe ce mercredi que les Blues ont conclu un accord avec Infinite Athlete pour la saison 2023-2024.

Le contrat de sponsoring entre la formation londonienne et la société de technologie américaine devrait avoisiner les 40 M£ (soit un peu plus de 46 M€) par an. Le tabloïd anglais ajoute que les deux parties espéraient confirmer l’accord mardi, mais doivent encore attendre l’approbation de la Premier League. Si le plan se déroule sans accrocs, Infinite Athlete devrait faire son apparition sur la tunique de la bande à Mauricio Pochettino face aux Reds, dimanche prochain.