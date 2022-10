RC Lens : Jonathan Gradit répond à l'intérêt de l'OM

La suite après cette publicité

Joueur majeur du RC Lens depuis plusieurs saisons, Jonathan Gradit s'est imposé comme une valeur sûre de la Ligue 1 au poste de défenseur. Des performances remarquées qui ont attiré l'œil de quelques clubs en France. Selon nos informations, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille s'étaient manifestés l'été dernier. Lors d'un entretien qu'il nous a accordé, Jonathan Gradit s'est confié sur l'intérêt du club phocéen notamment.

«Ce n'est pas une fin en soi. Ça valorise le travail que je fais au quotidien. Je n'oublie pas qu'il y a cinq ou six ans, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui me couraient après. Lens est un club médiatisé donc quand on fait de bonnes performances, les clubs se montrent intéressés. C'est valorisant d'avoir un club comme Marseille qui se renseigne. C'est à moi de garder cette exigence et conserver ce que je fais de bien», a-t-il expliqué à notre micro.