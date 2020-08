Ligue des Champions, PSG : la folle soirée du héros Eric-Maxim Choupo-Moting

La suite après cette publicité

Qui l'eut cru ? Eric-Maxim Choupo-Moting (32 ans) a envoyé le Paris SG en demi-finale de Ligue des Champions en propulsant un centre de Kylian Mbappé au fond des filets de l'Atalanta dans les arrêts de jeu d'un quart de finale qui semblait mal embarqué (1-2). Entré à la 80e minute de jeu, le Camerounais, libre à l'issue du tournoi, a bousculé une défense italienne émoussée, avec une occasion de la tête (86e), une participation active au but de l'égalisation (90e) et donc une réalisation décisive dans le temps additionnel (90e+3).

«Je me suis dit : "non, on ne peut pas rentrer comme ça à Paris, avec cette équipe, avec ce groupe". Depuis le stage, j'ai tout donné. Après, je connais Kylian, ses débordements. Heureusement, il m'a vu. C'est une histoire parfaite. Ce sont les 50 ans du club aujourd'hui en plus, c'est une soirée vraiment parfaite», a-t-il confié au micro de RMC Sport. Son coach Thomas Tuchel n'a pas manqué de féliciter le Lion Indomptable, lui aussi, auprès du diffuseur de la C1 en France cette saison.

Il n'était pas qualifié il y a quelques mois...

«C'est une grande occasion pour lui d'être avec nous, c'était l'occasion de faire quelque chose de grand, il l'a fait. Je sais qu'il est un bon joueur, qui peut changer les choses en sortant du banc», a-t-il expliqué, appréciant la bonne énergie diffusée par l'attaquant et les autres entrants. Dans le vestiaire, aussi, on n'avait d'yeux que pour celui que l'on surnomme Choupo. À l'image d'Ander Herrera, toujours au micro de RMC Sport.

«Choupo, je voudrais parler de lui, il est en fin de contrat, il est là pour aider, il donne tout à l'entraînement, comme si c'était à chaque fois le dernier», a salué l'Espagnol. Neymar, élu homme du match par l'UEFA, a tenu à ce que son partenaire apparaisse avec lui sur la photo ! Et dire qu'il y a quelques mois encore, Eric-Maxim Choupo-Moting, parfois raillé par quelques ratés passés, n'était même pas inscrit sur la liste du PSG pour terminer cette Ligue des Champions. Une folle histoire !