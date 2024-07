L’Arabie saoudite est en passe de s’offrir Kevin De Bruyne !

Prête à tout pour être considérée comme la nouvelle place forte sur la planète football, l’Arabie saoudite s’est montrée très active lors du dernier mercato estival. À coup de millions et de salaires mirobolants, elle s’est attachée les services de nombreuses stars en quête de rebond ou d’un dernier défi dans leur carrière, à l’image des Karim Benzema, N’Golo Kanté, Marcelo Brozovic ou encore Sadio Mané. Plutôt discrète depuis l’ouverture de cette nouvelle session estivale, l’Arabie saoudite avance ses pions à tâtons et semble principalement avoir ciblé le nord de l’Angleterre, plus précisément Manchester, pour réaliser ses futures emplettes.

Courtisé depuis de nombreux mois par les Saoudiens, Kevin De Bruyne se situe à un tournant de sa carrière. Après avoir tout raflé avec Manchester City, le meneur de jeu des Skyblues arrive en fin de contrat en juin 2025. Dès lors, la question d’un départ de Manchester City, au sortir d’une saison où il n’a pas été épargné par les blessures, a refait surface. Interrogée à ce sujet par la presse belge, la vedette des Diables Rouges avait évoqué, à cœur ouvert, cette possibilité. «À mon âge, il faut être ouvert à tout. Vous parlez de sommes incroyables pour ce qui pourrait être la fin de ma carrière. Parfois, il faut y penser. Si je joue là-bas pendant deux ans, je pourrai gagner une somme incroyable. Avant cela, j’ai dû jouer au football durant 15 ans. Je n’ai peut-être même pas encore atteint ce montant», concédait-il à HLN.be.

Mais alors que Kevin De Bruyne sort tout juste d’une élimination à l’Euro 2024 avec la Belgique, l’international belge (105 sélections, 28 buts) semble avoir enfin tranché pour son avenir. Selon les informations relayées par SPORT, le milieu de terrain de 33 ans aurait finalement accepté de rejoindre le Moyen-Orient cet été et serait tombé d’accord avec Al-Ittihad. Cinquième de Saudi Pro League lors du dernier exercice, le club basé à Djeddah n’a pas eu les résultats escomptés en début de saison et a d’ores et déjà opéré sa mue en annonçant le départ de Marcelo Gallardo. Désireux de retrouver les sommets du championnat, Al-Ittihad entend réaliser un mercato ambitieux où Kevin De Bruyne constituerait une première recrue prestigieuse.

Si Al-Ittihad doit désormais trouver un terrain d’entente avec Manchester City, qui ne serait pas contre un départ du joueur de 33 ans arrivé à l’été 2015 en provenance du VfL Wolfsburg, l’Arabie saoudite souhaite également se tourner vers le voisin mancunien, en l’occurrence Manchester United, pour débaucher une autre star de Premier League. Selon la presse anglaise, deux équipes saoudiennes auraient obtenu le feu vert des Red Devils pour négocier la venue de Bruno Fernandes. Actuellement en Allemagne pour disputer les quarts de finale de l’Euro 2024 face à l’équipe de France avec le Portugal ce vendredi (21h), le milieu offensif lusitanien envisagerait l’Arabie saoudite comme une sérieuse option pour la suite de sa carrière, mais compte donner sa réponse une fois le championnat d’Europe bouclé. Affaire(s) à suivre donc…