Liga : le Real Madrid sans Mbappé doit se contenter du nul contre l’Atlético dans un Derbi madrileño fou

C’est le choc de cette 8ème journée de Liga. L’Atlético de Madrid recevait le Real Madrid sur la pelouse du Wanda Metropolitano, ce dimanche soir. Un match toujours particulier entre deux rivaux locaux dans ce derby électrique de la capitale espagnole Après la défaite du leader le FC Barcelone contre Osasuna, les deux clubs avaient l’objectif de faire le plein de points en remportant cette rencontre pour se rapprocher de la première place du classement et se préparer également pour les matches de Ligue des Champions dans la semaine à venir. Pour ce faire et en l’absence de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a aligné son 4-4-2 de l’année passée avec une attaque composée de Vinicius et Rodrygo. Luka Modric animait l’entrejeu madrilène avec Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Jude Bellingham en numéro 10. Du côté des Colchoneros, Antoine Griezmann était titulaire en attaque avec Julian Alvarez et Alexander Sorloth.

Malgré cette belle affiche sur le papier, la première période a été très peu rythmée et pauvre en occasions. L’Atlético et le Real Madrid ne se départageaient pas et ne profitaient pas du faux pas barcelonais contre Osasuna. Pourtant il y a eu des opportunités intéressantes. Julian Alvarez a été envoyé en profondeur, a effacé Antonio Rüdiger sur la gauche avant d’envoyer une frappe du gauche, détournée par Thibaut Courtois (9e). Alors que les Merengues n’avaient toujours pas trouvé le cadre après 20 minutes, Federico Valverde a envoyé une lourde frappe du droit de l’entrée de la surface repoussée en corner par Jan Oblak (18e). Sur le corner suivant tiré par Luka Modric au second poteau, Aurélien Tchouaméni a tenté de smasher sa tête avant de frapper du droit, de nouveau dévié par Oblak au-dessus (19e). Sur ue coup franc plein axe à 35 mètres, Federico Valverde s’est encore essayé de loin avec une grosse frappe qui a frôlé le poteau gauche d’Oblak (27e). Score vierge et sans saveur à la pause.

Une fin de match complètement folle

Le retour des vestiaires n’a pas été des plus séduisants. En effet, à l’heure de jeu, les deux équipes affichaient que deux frappes cadrées chacune. Après une combinaison sur corner entre Modric et Valverde, le Croate a centré en retrait pour Rodrygo qui a enroulé sa frappe mais elle est passée au-dessus de la transversale d’Oblak (51e). Le Real Madrid se créait très peu d’occasions dans cette deuxième période et passait son temps en défense jusqu’à un réveil presque surprenant. En effet, Vinicius a obtenu un bon coup franc à 35 mètres dans l’axe suite à une faute de Robin Le Normand. Sur le coup franc joué à deux, Vinicius a déboulé à gauche et a centré ensuite au second poteau vers Militão qui a trompé Oblak avec puissance (65e, 0-1). Ouverture du score donc des Merengues dans un match très fermé et peu passionnant où il y avait peu de choses à se mettre sous la dent. Tout s’est ensuite emballé quand Thibaut Courtois a reçu des projectiles sur la tête. Bouteilles, sandwichs, frites, sacs remplis d’excréments… Le jeu a été arrêté, Courtois a enlevé les objets du terrain et a été prévenir le speaker du stade.

Les esprits se sont échauffés entre Courtois et Koke parce que le portier du Real Madrid refusait de dégager le ballon tant qu’il recevait des projectiles. Les deux équipes sont ensuite rentrées aux vestiaires à cause des projectiles lancés sur Courtois. Les joueurs de l’Atlético et Diego Simeone sont partis voir les supporters pour les calmer. Après une dizaine de minutes d’arrêt, le match a pu reprendre. Samuel Lino a provoqué sur le côté gauche, est entré dans la surface face à Militao et Carvajal avant de décocher une bonne frappe du droit… Bien repoussée en corner par Courtois (82e). Le portier belge a de nouveau sauvé son équipe plus tard (90e+3), alors que Griezmann avait déjà fait vibrer sa barre (90e+1). Tous les joueurs de Diego Simeone ont poussé et cela a été récompensé. Sur une bonne passe en profondeur de Galan, Angel Correa s’est présenté seul face à Courtois et a frappé. Militao lui a redonné le ballon et il l’a poussé au fond des filets. Marcos Llorente a ensuite été exclu (90e+9). Aucun vainqueur dans ce Derbi madrileño (1-1).