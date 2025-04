PSG : Luis Enrique dévoile son plan pour rester invaincu toute la saison

Dans une semaine, le Paris Saint-Germain aura rendez-vous avec son histoire pour disputer une demi-finale de Ligue des Champions, contre Arsenal. Et avant ce match aller décisif à l’Emirates Stadium, Luis Enrique va devoir disputer un match en retard de la 29e journée de Ligue 1 contre le FC Nantes, qui se bat pour le maintien. Et à la veille de la rencontre, le technicien parisien a rappelé l’importance de faire tourner, pour garder l’ensemble de son groupe concerné et réussir cet objectif d’invincibilité.

«Je fais tourner quand je pense que c’est important. Quand arrivent les matchs de Ligue des champions, je veux sortir le meilleur onze, mais pour remplir les objectifs que l’on s’est fixés, tu as besoin de 20-18 joueurs qui sont connectés. C’est difficile parce que malgré le fait que c’est un sport d’équipe, les joueurs ont un comportement individuel différent. Je ne vais pas changer ma manière de penser, j’aime maintenir le plus de joueurs possible connectés et c’est important pour garder l’objectif d’invincibilité», a-t-il d’abord expliqué, avant d’en dire plus sur l’état d’esprit de ses joueurs face à ses décisions.

Luis Enrique ne veut pas de problème d’ego

«Nous sommes l’équipe qui a donné le plus jours de repos à Noël, c’était dix jours. Si nous avions pu en donner 15, nous l’aurions fait (…) Il y a beaucoup de variantes et d’éléments à prendre en compte. Je suis content de notre gestion. Je motive le joueur à sortir de sa zone de confort. Si l’équipe a besoin de toi dans un rôle différent, ce sont pour moi les joueurs indiscutables, ceux qui peuvent aider l’équipe dans n’importe quel moment et dans n’importe quelle situation, pas seulement "mais moi, je joue là, sinon je ne peux pas jouer" (…) L’ego, nous en avons tous un. Le gérer c’est important, quelles que soient les circonstances de la vie».

Enfin, dernier point concernant son groupe, le cas des Titis parisiens, à qui il juge compliqué de donner du temps de jeu. «Cela dépend de ce dont chacun a besoin. En fin de compte, mes enfants sont plus grands que ces joueurs-là. Je pense que je joue plutôt un rôle de père, mais ça dépend. S’ils ont besoin d’un câlin, je le donne, s’ils ont besoin d’une correction, je suis là aussi. Les jeunes que nous avons ici au PSG ont un très bon état d’esprit. J’aimerais qu’ils aient plus de temps de jeu, mais c’est très difficile». De quoi maintenir tout le monde concerné, avec cet objectif de rester invaincu en Ligue 1 qu’il a également confirmé à la fin de sa prise de parole.