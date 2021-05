Thomas Tuchel s'enflamme pour Pep Guardiola

Deux jours après avoir éliminé le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, Chelsea va devoir se remettre au travail puisque les Blues affrontent Manchester City ce week-end en Premier League. Des Skyblues qu'ils retrouveront d'ailleurs à la fin du mois de mai pour la finale de la C1. En conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a dit tout le bien qu'il pensait de l'entraîneur mancunien Pep Guardiola.

«Si vous jouez contre Pep, vous savez que le match le plus difficile va arriver car il a entraîné les meilleures équipes d'Europe et il laisse son empreinte et son style de jeu. Ses équipes ont toujours très envie de gagner et il les transforme en machine à gagner. C'était comme ça à Barcelone, au Bayern Munich et à Man City. Ils sont la référence en Premier League mais c'est notre travail de combler l'écart pendant 90 minutes. Une fois que vous arrivez contre Pep, vous savez que le niveau est élevé et que vous devez être à votre meilleur niveau d'entraîneur pour donner à votre équipe une confiance totale et jouer au meilleur niveau. Ils ont l'habitude de gagner et forment une équipe très régulière au plus haut niveau. C'est un autre grand défi demain». Guardiola appréciera !