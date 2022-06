Ajax : André Onana violemment critiqué par un coéquipier

C'est une déclaration pour le moins surprenante et qu'André Onana risque de ne pas apprécier du tout. Cette saison, le gardien camerounais a pu retrouver les terrains après sa suspension pour dopage. Et en attendant son retour, c'est le gardien néerlandais Remko Pasveer (38 ans) qui occupait le poste et qui donnait satisfaction. Mais visiblement, ce dernier n'a pas du tout apprécié son retour sur le banc au profit d'Onana. Dans une interview accordée à Helden Magazine, Pasveer a évoqué sa relation avec Onana qui va, pour rappel, quitter le club libre cet été et s'engager avec l'Inter Milan. Le gardien de 38 ans a fracassé son désormais ex-coéquipier.

« Après sa suspension pour dopage, André a suivi sa propre voie et il n'a pas dit grand-chose et cela a dérangé certains des gars du vestiaire. Je ne peux juger que d’après ce que j’ai vu. Et puis, je ne pense pas que ce soit un vrai sportif de haut niveau, mais peut-être que c’était très différent avant l’affaire du dopage. Je ne pense pas que ce soit quelqu’un qui veuille faire quoi que ce soit pour s'améliorer. Si vous n'êtes pas seulement concentré que sur vous-même, mais aussi sur votre défense alors le ballon pourrait ne pas s'approcher de votre but. André a beaucoup de talent, il a eu une bonne phase à l'Ajax, mais à la fin, il était surtout préoccupé par lui-même.» L'intéressé appréciera.