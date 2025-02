Real Madrid : Vinicius Junior se fait encore massacrer

Il y a clairement une cassure entre Vinicius Jr et une partie de l’opinion publique madrilène ces dernières semaines. Même s’il n’y a pas de rivalité ni d’animosité entre le Brésilien et Kylian Mbappé, une bonne partie du madridismo semble désormais s’être rangée du côté du Français et voit en KM9 le leader du Real Madrid. La faute à plusieurs facteurs, comme le comportement du Brésilien, critiqué par beaucoup de fans de Liga mais aussi par les fans madrilènes, ainsi que ces rumeurs incessantes l’envoyant en Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Cette semaine, il a aussi été question de tensions en interne entre le Brésilien et plusieurs cadres du vestiaire madrilène. Autant dire que tout ce qui entoure la vedette de la Canarinha est plutôt négatif en ce moment, et sa prestation lors du derby madrilène samedi soir n’a rien arrangé. Une première période très compliquée, et un peu de mieux au retour des vestiaires sans être transcendant pour autant.

Très critiqué encore une fois

Dans les médias espagnols, les réactions sont parfois très (trop ?) virulentes. « Vinicius se fout de tout », expliquait ainsi le présentateur de l’émission El Chiringuito Josep Pedrerol, accompagné par l’ancien joueur du Real Madrid et aujourd’hui consultant Javier Balboa : « Ancelotti lui dit d’aller sur le côté mais il ne le fait pas. Donc qu’il aille dehors ». Dans le compte rendu du quotidien AS, il en prend aussi pour son grade : « il a traversé la première période sur la pointe des pieds. Un Vinicius mineur » même si le média met aussi en avant « qu’il a été beaucoup plus électrique » en deuxième période.

La suite après cette publicité

« Le numéro 7 a changé sa zone préférentielle, et l’équipe s’effondre complètement », indique Marca, responsabilisant le Brésilien des problèmes offensifs de l’équipe. Si Carlo Ancelotti continue de le défendre coûte que coûte lors de ses diverses apparitions médiatiques, force est de constater que chez les fans et chez les médias, Vinicius Jr a de moins en moins la cote…