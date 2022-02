FC Barcelone : le pari très risqué de Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Samuel Umtiti (28 ans) n’avait plus vraiment la cote au FC Barcelone. Titulaire indiscutable aux côtés de Gerard Piqué lors de ses deux premières saisons en Catalogne, l’international tricolore (31 sélections, 4 buts) a ensuite vécu l’enfer à son retour de Russie. La faute principalement à une cascade de blessures et un genou défaillant.

Depuis, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais est devenu un caillou dans la chaussure blaugrana. Souvent blessé et grassement rémunéré à hauteur de 7 M€ par saison, le Français était loin d’être un bon investissement. À de nombreuses reprises, le Barça a donc cherché à s’en séparer. En vain. Cet hiver, les rumeurs de départ ont à nouveau été légion, mais toujours pas de départ à l’horizon.

Une aubaine pour les finances du Barça

Et puis, le 10 janvier dernier, énorme surprise : le Barça annonce la prolongation de son défenseur jusqu’en 2026, avec une option de départ libre de tout contrat à partir de juin 2023. Pour expliquer cette annonce, les Catalans ont été clairs : Umtiti a fortement baissé son salaire (de 7 M€ à 3 M€ annuels) et ce lissage a permis au club d’acquérir de nouveaux renforts.

Mais dans son édition du jour, Sport nous apprend qu’Umtiti a fait un pari très risqué. En effet, en plus d’avoir accepté une forte baisse de salaire, le Français aurait indexé ses émoluments sur son temps de jeu. En clair, la part de variables liée à ses minutes passées sur le pré serait nettement plus importante que la part fixe. Un énorme pari donc pour un joueur qui n’a été titularisé en Liga qu’à 30 reprises depuis 2018. Et dire que le joueur a récemment été victime d'une fracture du cinquième métatarse du pied droit qui l’obligera à rester éloigné des terrains pendant trois mois…