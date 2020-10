Accord entre le Stade Rennais et Anderlecht pour Jérémy Doku

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais poursuit son grand mercato. Après avoir fait venir Martin Terrier, Nayef Aguerd, Serhou Guirassy, Alfred Gomis, ainsi que Dalbert et Daniele Rugani hier soir, le club breton, qui va disputer la première Ligue des Champions de son histoire compte bien faire honneur à son nouveau rang. D'après les informations transmises par Ouest France, un accord a été trouvé avec le club belge d'Anderlecht pour le transfert de Jérémy Doku (18 ans).

L'offre que nous vous avions dévoilée hier aura été la bonne. Les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente pour un transfert de 26 M€ en plus d'un pourcentage à la revente en faveur du club belge. Il reste de légers détails à régler mais la transaction est désormais actée. L'ailier va lui s'engager contre un contrat de 5 ans. Il avait été convoqué pour la rencontre de ce dimanche en championnat contre Club Bruges mais il ne jouera finalement pas.

Un transfert bouclé à 26 M€

L'entrevue entre les deux directions aura donc été concluante. Hier, le Stade Rennais avait affrété un avion privé pour le président des Mauves Wouter Vandenhaute afin de finaliser un transfert qui devrait être le plus cher de l'histoire du club. Les Rouge et Noir sont en passe de réaliser un sacré coup, preuve de leur nouveau rayonnement et leurs moyens qui ont explosé ces deux dernières années.

Jérémy Doku est considéré comme l'un des plus grands espoirs en Belgique. Il a même été déjà sélectionné à deux reprises par Roberto Martinez (pour un but). Après s'être révélé la saison passée, l'ailier a entamé cet exercice tambour battant avec Anderlecht. En 7 rencontres de Jupiler League, il a déjà marqué 2 fois et distribué 4 passes décisives. Il vient sans doute remplacer Raphinha qui est lui annoncé avec insistance du côté de Leeds.