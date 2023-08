Strasbourg-OL : Jean-Ricner Bellegarde revient sur la belle victoire

Strasbourg débute sa saison sous les meilleurs auspices. Opposé à l’Olympique Lyonnais en clôture de la première journée de Ligue 1, le club alsacien a souffert en première période, tributaire du jeu lyonnais. Au retour des vestiaires, les hommes de Patrick Vieira ont affiché un bien meilleur visage pour s’imposer sur le fil face aux Gones (2-1). À ce titre, Jean-Ricner Bellegarde n’a pas étranger au succès des Racingmens. Au four et au moulin, le milieu de terrain strasbourgeois a énormément pesé dans le jeu par ses qualités de récupérateur ainsi que par sa projection. Auteur de l’ouverture du score à la suite d’un coup-franc puissant, le Français s’est ensuite muet en passeur décisif pour distiller un centre dans la profondeur à Lebo Mothiba.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Jean-Ricner Bellegarde est revenu sur le fil de la rencontre. Après avoir évoqué les imperfections en première période, le natif de Colombes a souligné l’importance de l’emporter à la Meinau pour engranger de la confiance au fur et à mesure des rencontres. « Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, on essaye de se mettre en place et de gagner en confiance, ce qu’on a très bien fait aujourd’hui. On a vu qu’en première mi-temps, ils bloquaient l’axe, ils pressaient beaucoup et nous mettez en difficulté dans la relance. En deuxième mi-temps, on a su gérer ça en essayant de jouer plus direct. Le coach nous a demandé de faire coulisser les pistons et ç'a marché… J’essaye de donner le maximum pour l’équipe. Aujourd’hui, je suis récompensé et j’espère que ça va continuer. C’est important de gagner un résultat à domicile, pour le plaisir des fans, pour la confiance pour nous et on va essayer de prendre le maximum de points chez nous », a-t-il indiqué au micro de Prime Vidéo.