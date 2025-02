Michel Der Zakarian dévoile son plan pour sauver le SM Caen de Kylian Mbappé

Hier soir, Kylian Mbappé (26 ans) était tout sourire après son triplé face à Manchester City et la qualification du Real Madrid pour les 1/8es de finale de l’UEFA Champions League. Pourtant, en coulisses, l’ancien de Bondy a quelques soucis. Cela n’a rien à voir avec les Merengues ou avec l’équipe de France, mais avec le Stade Malherbe de Caen. Un club dont il détient 80% des parts, achetées via son fonds d’investissement Coalition Capital. Mais rien ne se passe comme prévu puisque le SMC est dernier de Ligue 2 après 23 journées. Mardi, un troisième entraîneur a été nommé pour tenter de relancer la machine. Après Nicolas Seube et Bruno Baltazar, c’est Michel Der Zakarian qui a été choisi par les nouveaux propriétaires.

Ziad Hammoud l’arrivée de MDZ

Un profil différent des précédents, puisqu’il s’agit d’un technicien expérimenté et rompu aux joutes de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Après avoir dirigé sa première séance hier après-midi, l’ancien coach de Nantes et de Montpellier a été présenté à la presse ce jeudi. Le président du club, Ziad Hammoud, était d’ailleurs à ses côtés. C’est lui qui a pris la parole en premier. Ses propos sont relayés par Ouest-France. « Je voudrais commencer par remercier Bruno Baltazar et son adjoint pour leur professionnalisme et leurs qualités humaines. Malheureusement, les résultats n’ont pas suivi et nous assumons cette situation. Nous ne pouvions pas attendre, l’équipe a besoin d’un électrochoc.»

Il a ajouté : «Michel (Der Zakarian) est un technicien reconnu, un meneur d’homme. Sa poigne. C’est ce qui nous fait dire que c’est la bonne personne. La mission ne sera pas simple mais nous avions confiance à 100 % en lui pour redresser la situation. Il a une ambition énorme, il a accepté le challenge en moins de 10 secondes. L’objectif est clair, le maintien ! Personne ne passe avant le club, la priorité est le maintien. Mes états d’âme, nous en parlerons au mois de juin. Il faut remettre cette dynamique positive sur les rails.»

Mission maintien

Ensuite, MDZ a pris la parole. « Il y a dix points de retard sur le barragiste. Après, c’est un challenge qu’on va mener avec la direction et toutes les composantes du club. Je suis persuadé qu’on va y arriver. Il reste 33 points en jeu, je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas des matches. On va tout mettre en œuvre, avec le public qu’il y a ici, pour changer la dynamique. On attend qu’il nous aide à ce que les joueurs se subliment pour gagner des matches (…) Il y a des joueurs il faut les bousculer, d’autres les câliner, il faut s’adapter. Je les ai trouvé marqués après le dernier match (Annecy) mais je n’en vois pas un qui lâche.»

Il a ajouté : « c’est une osmose qu’on doit faire tous ensemble. C’est tout cet ensemble qui fera qu’on va réussir. J’ai vu une dizaine de matches avant de venir. La vérité va être dès samedi. La compétition est autre chose que le travail de la semaine. Sur les deux séances, j’ai trouvé de l’envie, de l’implication. Il va falloir être solide et réaliste dans les deux camps. Il n’y aura pas de matches faciles. Il va falloir se donner les moyens d’être bon, collectivement, individuellement. Là, ce n’est pas une semaine simple car les joueurs ont joué lundi et on joue de nouveau samedi. Contre Pau, ce sera le début du challenge. Il faut qu’on soit fort mentalement, tactiquement, dans tous les domaines, pour gagner des matches.»

Sauver Caen et ensuite il verra pour son avenir

Confiant, le technicien, qui sera accompagné de son fidèle adjoint David Bechkoura, avec lequel il travaille depuis 7 ans, sait qu’un défi colossal l’attend. « Si on réussit, ce n’est pas que moi, ce n’est pas Der Zakarian qui réussit, ce sera tout le club. Je suis là pour maintenir le club. Après, on verra ! » Cela commencera dès samedi avec la réception de Pau à 14 heures. Le nouvel homme fort du SMC ne pourra pas compter sur toutes ses troupes. «Comme on était nombreux, Godson (Kyeremeh) était avec la réserve ce matin. Yassine (Benrahou) et Samuel Grandsir, seront forfaits pour samedi.» En revanche, il pourra s’appuyer sur Kalifa Koulibaly, qui était présent en conférence de presse à ses côtés. Ce dernier a d’ailleurs évoqué le nouveau changement d’entraîneur.

C’est compliqué pour tout le monde. Même si on s’attendait un peu, on n’était pas sûr. Mardi, Bruno Baltazar nous avait parlé et dit qu’il nous lâcherait jamais. Mais mardi soir, on a vu sur les réseaux que cela changeait de coach. C’est peut-être ce qu’il nous faut pour passer cette difficulté. On a vu un changement d’intensité. Il attend de nous qu’on se donne à fond à l’entraînement, comme on le ferait en match. Si on gagne samedi, ça va nous faire du bien. Ce sera un match capital pour nous. On sait que si on veut aller chercher les trois points, il faut commencer fort. Je n’ai pas beaucoup joué, je ne m’attendais pas à ça. Ce sont les aléas du football mais je ne veux pas m’attarder sur ça. Le but principal, c’est d’aller chercher le maintien. Je ne voyais pas ça comme ça (la situation) en arrivant ici, mais c’est le football. Tout peut arriver.» C’est aussi ce que doit se dire le clan Mbappé, qui imaginait d’autres débuts à Caen.