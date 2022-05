Le clan Michut fracasse le PSG

La nouvelle est tombée cet après-midi. À l’heure où Mauricio Pochettino a décidé de ne pas profiter d’une fin de saison sans enjeu pour faire la part belle aux jeunes titis du Paris Saint-Germain, Édouard Michut (19 ans) a décidé de quitter le club. Interrogé par France Bleu Paris, son entourage en a gros sur le coeur.

« C’est un éternel recommencement. Avant, l’excuse, c’était le groupe trop conséquent, après cela a été le changement d’entraîneur. Mais là, quand on voit qu’il est en tribune pour le match de Troyes… Cela fait un an et demi qu'il attend, il n'y pas d'impatience de sa part. On lui a vendu un projet, mais s'il n'y a pas de projet... Le traitement (de Michut, ndlr) est catastrophique. La question à se poser, c’est : "comment un garçon qui voulait faire toute sa carrière au PSG a désormais envie de partir le plus loin possible ?" Il a 19 ans, il veut jouer au football. » C’est dit !