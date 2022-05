Édouard Michut veut partir du PSG !

La suite après cette publicité

« Il y a aussi des retours comme Verratti. Nous avons aussi Danilo, Gueye, Wijnaldum. Michut et Simons seront dans le groupe. On verra ensuite qui va débuter, mais j’espère qu’à l’avenir, les jeunes pourront jouer et montrer leurs qualités. » Après le large succès du PSG sur la pelouse de Clermont (6-1), Mauricio Pochettino laissait penser que les jeunes du club allaient enfin pouvoir bénéficier d’un meilleur temps de jeu.

Une promesse qui semblait même acquise une fois le dixième titre de l’histoire du club rouge-et-bleu acquis le 23 avril dernier contre Lens (1-1). Sauf que depuis quelques matches, le coach argentin privilégie presque systématiquement ses stars. Au milieu de terrain, Xavi Simons et Édouard Michut ne sont d’ailleurs toujours pas apparus sur les pelouses de Ligue 1 depuis le match face à Angers. Hier, pour la réception de Troyes (2-2), Pochettino s’est à nouveau distingué en renvoyant Simons et Michut en tribunes alors qu’ils étaient dans le groupe.

Michut a fini par être lassé

Seuls El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi étaient présents (le deuxième est même entré en jeu en toute fin de match). Au vu des promesses faites, le compte n’y est clairement pas, surtout au regard des performances de certains cadres tels que Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes ou même Idrissa Gueye. « C'est un effectif où la place pour les jeunes n'est pas grande. Après, les jeunes doivent mériter justement ce temps de jeu. C'est déjà une bonne chose qu'ils s'entraînent avec nous depuis le premier jour », s’est justifié Pochettino en conférence de presse. Une soirée qui n’est pas restée sans conséquences.

Si le jeune Ismaël Gharbi a confié qu’il souhaitait rester au club malgré des négociations difficiles, L’Équipe nous apprend que Michut (19 ans) a choisi de quitter le PSG l’été prochain. Sous contrat jusqu’en 2025, le natif d’Aix-les-Bains est lassé de devoir se contenter de miettes (4 apparitions en L1 cette saison) et veut lancer sa carrière ailleurs. Déjà partant l’hiver dernier, le joueur avait accepté de rester, mais son utilisation faite par Pochettino a fini par le convaincre de plier bagage. Le journal indique que Séville est très intéressé et que la formation andalouse est l’option favorite du joueur. Un transfert pourrait rapporter 8 M€ aux Rouge-et-Bleu.