PSG : une jeunesse qui dérange ?

La suite après cette publicité

A l'occasion de la 36e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain était opposé à l'ESTAC dimanche soir au Parc des Princes. Largement favori sur le papier, le club de la capitale a néanmoins concédé un match nul (2-2) face à une équipe qui se rapproche petit à petit du maintien en Ligue 1. Sur la pelouse de l'enceinte de la Porte d'Auteuil, les Parisiens n'ont jamais réussi à prendre le dessus en fin de partie pour l'emporter, et ce malgré la présence du quatuor offensif Di Maria-Messi-Mbappé-Neymar. Mais il y a un problème un peu plus grave qui concerne l'utilisation des jeunes.

Comme souvent ces dernières semaines, ce sujet est rapidement revenu sur la table au moment de la révélation de la feuille de match, Xavi Simons et Edouard Michut étant envoyés en tribunes alors qu'ils étaient dans le groupe. Alors oui, El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi étaient là, mais c'était bien trop peu. Mauricio Pochettino a accordé quelques minutes au second nommé, auteur de sa première apparition en Ligue 1 et tout sourire ensuite en zone mixte, mais l'Argentin n'accorde pas un énorme temps de jeu aux talents du centre de formation.

Pochettino confirme que les jeunes n'ont pas une grande place

Rapidement questionné sur ce problème en conférence de presse, l'ancien manager de Tottenham s'est alors justifié : «je crois que c'est important de clarifier qu'on a construit un effectif en début de saison avec plus de 30 joueurs, un effectif qui a été confirmé et où il n'y a pas eu de modifications après le mois de janvier et quelques départs. C'est un effectif où la place pour les jeunes n'est pas grande. Après, les jeunes doivent mériter justement ce temps de jeu. C'est déjà une bonne chose qu'ils s'entraînent avec nous depuis le premier jour. C'est un premier pas mais ce qui est important, c'est ce qui va venir avec la composition de l'effectif à l'avenir et justement d'avoir la place pour qu'ils puissent continuer à grapiller des minutes.»

Le message est donc clair : les jeunes éléments du PSG vont devoir encore faire leurs preuves aux entraînements pour intégrer l'équipe première et jouer. Mais comme l'a rappelé Mauricio Pochettino, la concurrence est grande et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Pourtant, avec aucun enjeu sur les derniers matches de Championnat, un léger turnover de l'effectif pour laisser la place aux jeunes était espéré. Il n'en a rien été, hormis l'entrée en jeu d'Ismaël Gharbi, face à Troyes dimanche soir. Espérons qu'à Montpellier samedi et lors de la réception de Metz pour la dernière journée, l'histoire soit différente.