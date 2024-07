Strasbourg va récupérer une pépite américaine grâce à Chelsea

Selon les dernières informations de The Athletic, Chelsea est en passe de s’offrir Caleb Wiley (19 ans). En effet, le média britannique affirme que la formation londonienne a conclu un accord de principe avec Atlanta United pour la signature du jeune latéral gauche.

Le prix de l’opération s’élève lui à 8,5 millions de livres, soit un peu plus de 10M€, et l’Américain va parapher un contrat de 7 ans. Dans la foulée, Wiley sera prêté à Strasbourg pour jouer en équipe première. Une transaction qui a notamment été facilitée par les bonnes relations entre les Blues et la franchise américaine.