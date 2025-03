Strasbourg - OL : les notes du match

Outre le PSG, les deux équipes les plus en forme de l’élite depuis quelques semaines s’affrontaient en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. En effet, revigoré depuis l’arrivée de Paulo Fonseca et restant sur trois beaux succès contre Brest, Nice et Le Havre, l’Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg ce vendredi. Une rencontre importante pour les deux équipes qui aspirent aux places européennes alors que le RCSA pouvait revenir provisoirement à un point du podium en cas de quatrième victoire de rang dans l’élite. Pour autant, face à leurs supporters, les hommes de Liam Rosenior ont totalement raté leur première période.

Bousculés par les Gones dans tous les duels, les Alsaciens ont dû s’en remettre à un grand Petrovic pour écœurer les attaquants lyonnais. En forme, l’OL aurait rapidement pu ouvrir le score, mais la barre transversale a frustré Georges Mikautadze et sa belle reprise de volée du gauche qui aurait pu faire mouche (9e). Confisquant le ballon à leurs adversaires, les Rhodaniens ont testé le gardien serbe de Strasbourg (15e, 22e). Sur un numéro de Mikautadze, Jordan Veretout, auteur d’un bon match, aurait même pu ouvrir le score mais sa tête était finalement mal ajustée (34e). Pour finir cette belle première période, Ernest Nuamah a cru voir son centre contré faire mouche. Finalement, le Ghanéen était parti trop tôt sur le caviar de Cherki (41e).

L’incroyable réveil de Strasbourg en seconde période

Au retour des vestiaires, l’OL a rapidement payé son manque de réalisme. Revenus avec de meilleures intentions, les Alsaciens ont rapidement réussi à se frayer un chemin vers les buts de Lucas Perri, chose qu’ils n’avaient que trop peu fait en première période. Sollicité une première fois sur un coup-franc de Nanasi (52e), Lucas Perri n’a rien pu faire quelques minutes plus tard. Sur un corner bien tiré par Bakwa, Andrey Santos a trompé son compatriote d’une tête appuyée (1-0, 55e). Un coup dur pour les Gones qui ont encaissé une nouvelle désillusion quelques minutes plus tard. Passeur décisif, Bakwa a eu tout le loisir pour aller ajuster Perri après une belle chevauchée (2-0, 60e). Sonné, l’OL a eu le mérite de réagir dans la foulée avec Corentin Tolisso qui a eu le bon sens de suivre une frappe de Rayan Cherki mal repoussée pour finir dans le but vide de la tête (2-1, 61e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 68 26 +48 21 5 0 73 25 2 Marseille 49 26 +20 15 4 7 53 33 3 Monaco 47 26 +19 14 5 7 51 32 4 Nice 47 26 +19 13 8 5 50 31 5 Strasbourg 46 27 +10 13 7 7 45 35 6 Lyon 45 27 +15 13 6 8 52 37 7 Lille 44 26 +12 12 8 6 40 28 Voir le classement complet

Mais alors que ce but aurait dû sonner la révolte lyonnaise, rien ne s’est passé comme prévu pour les coéquipiers de Tanner Tessmann. Toujours aussi inspiré en seconde période, Strasbourg a repris le large avec un Emanuel Emegha létal pour inscrire son douzième but de la saison suite à un superbe service de Valentin Barco en profondeur (3-1, 73e). Nerveux, les Gones ont coulé avec un quatrième but encaissé en fin de match et inscrit par Samuel Amo-Ameyaw (4-1, 87e). La réduction de l’écart de Georges Mikautadze sur penalty en toute fin de match n’aura rien changé (4-2, 90+7e). Bousculés puis impressionnants, les Alsaciens grimpent donc à la cinquième après cette déculottée infligée aux Lyonnais. Il faudra donc compter sur Strasbourg pour les places européennes. De son côté, Lyon va vite devoir se réveiller. Excellents en première période, les Gones ont lutté face à un manque de réalisme criant et une attaque strasbourgeoise trop déchaînée en seconde période. Sixièmes, les hommes de Paulo Fonseca affronteront Lille la semaine prochaine pour un choc qui s’annonce déjà brûlant.

L’Homme du match

- Barco (8,5) : une soirée de rêve pour l’Argentin. Il avait pourtant tout le mal du monde à être trouvé par ses partenaires afin de construire le jeu en première période, et n’a pas fait de différence avec le ballon dans les pieds. Mais en seconde, il a contribué au réveil de son équipe et s’est notamment distingué en se montrant impactant tout au long des 45 minutes, au point de faire dérailler totalement les Lyonnais. Son bon match a été conclu par une passe décisive sublime à destination d’Emegha (73e). Remplacé par Sylla (90e+3).

Strasbourg

- Petrovic (7) : le portier strasbourgeois n’a pas eu droit à un round de chauffe. Dès la 1ère minute, Veretout tentait de le tromper de loin, mais il restait vigilant pour détourner en corner. Il devait une nouvelle fois s’interposer devant le Lyonnais, pour cette fois-ci repousser un plat du pied envoyé depuis la surface (9e). Sur une frappe précise de Nuamah, il se couchait bien pour capter le ballon (22e). Tessmann tentait aussi de tromper sa vigilance, mais une nouvelle fois, le Serbe lui barrait la route (39e). Mais il allait finir par craquer : après avoir repoussé une première tentative de Cherki, Tolisso suivait l’action pour réduire l’écart (62e). Il est battu pour la deuxième fois de la soirée par Mikautadze, sur penalty (90e+7), mais cela ne vient pas gâcher sa très bonne performance du soir.

- Doué (6) : l’Ivoirien a été le patron de la défense de Liam Rosenior. Sur les nombreuses situations chaudes dont a bénéficié l’OL, il a toujours été là pour placer son pied ou sa tête afin de gérer l’incendie. Au duel, il s’est montré solide, en remportant 5 duels sur 8 au cours du premier acte.

- Sarr (5,5) : le Français a globalement tenu la baraque tout au long de la soirée. Solide, présent dans les duels, il a contribué à permettre aux siens de rentrer aux vestiaires sans avoir encaissé de but. En deuxième mi-temps, il n’avait toujours pas grand-chose à se reprocher, si ce n’est une attitude trop attentiste sur le but de Tolisso : le Lyonnais le bougeait trop facilement pour venir placer sa tête dans le but vide (62e). Toujours dans le coup malgré cette erreur, il venait en commettre une seconde en déséquilibrant Tagliafico dans la surface, provoquant un penalty (90e+5).

- Doukouré (5,5) : l’ancien joueur de Valenciennes s’est, lui aussi, montré au niveau ce vendredi soir. Peut-être plus mis en difficulté que ses partenaires en défense, il a tout de même répondu présent et n’a jamais cédé à la panique, malgré la nette possession lyonnaise en première mi-temps.

- Moreira (6) : les quarante-cinq premières minutes du Portugais ont été très difficiles : presque inexistant sur le plan offensif, il n’a pas tenté de montée et n’a pas porté le ballon vers l’avant. Sur le plan défensif, il a aussi beaucoup souffert : la quasi-totalité des attaques lyonnaises sont venues de son côté. La deuxième moitié de rencontre a été plus positive : il a apporté son soutien sur les phases offensives, se montrant un peu brouillon par moments, et a vu les Lyonnais être bien plus inoffensifs, ce qui l’a soulagé. Après avoir haussé son niveau de jeu, il est à l’origine du but d’Amo-Ameyaw, venant sceller le destin de la rencontre (89e).

- Santos (7) : le capitaine du RC Strasbourg a bien cru qu’il passerait à côté de son match, surtout au cours du premier acte. Étouffé par la pression lyonnaise, il n’a pas été celui qui a permis à ses partenaires de sortir aisément de leur moitié de terrain. S’il n’a pas rechigné à la tâche lorsqu’il a fallu récupérer le ballon, il n’a pas fait de merveilles lorsqu’il l’avait entre les pieds : au cours du premier acte, il a manqué 25 % de ses passes. Contre toute attente, il ouvrait le score d’une tête sur un corner (55e). Alors que son équipe a pu bénéficier de davantage d’espace en seconde période, il a pu jouer vers l’avant et a été essentiel dans la construction du jeu. Averti d’un carton jaune pour un tacle en retard sur Maitland-Niles (67e).

- Bakwa (8) : sur son côté droit, le Français a été le seul joueur du RCSA à apporter du danger en première période. Il a tenté d’apporter de la folie et de la percussion, mais n’a pas vraiment pu compter sur le soutien de ses partenaires. En première mi-temps, il est l’auteur de la seule frappe des locaux : un coup franc qu’il avait lui-même obtenu, passé juste au-dessus (31e). En seconde, c’est lui qui frappait le corner qui permettait l’ouverture du score (55e). Son très bon match est récompensé sur le plan individuel, puisqu’il faisait le break d’une magnifique frappe du gauche au ras du sol depuis l’extérieur de la surface (60e). En feu, il était proche d’un nouvel exploit en rentrant sur son pied gauche, mais Perri s’envolait pour mettre en corner (67e). Remplacé par Delaine (90e).

- Lemaréchal (5,5) : une partie compliquée pour l’ancien Monégasque. Alors que son équipe a eu tout le mal du monde à franchir la ligne médiane, il n’a pas réussi à apporter ce grain de folie lors des phases de possession dans la moitié de terrain adverse. Aligné en soutien d’Emegha, il ne l’a jamais alerté au cours du premier acte. Si son équipe est revenue des vestiaires métamorphosée, il n’a pas été celui qui en a le plus profité, restant assez discret.

- Nanasi (5) : un match sans pour le joueur de 22 ans. Aligné sur le côté gauche, il n’a pas apporté de danger et n’a même pas tenté le moindre dribble au cours des quarante-cinq premières minutes. Les attaques de son équipe penchaient largement à droite, peut-être en raison de son inefficacité. À noter tout de même ce joli coup franc frappé en début de seconde période, qui a forcé Perri à se déployer (52e). Remplacé par Amo-Ameyaw (70e), auteur d’une très bonne entrée : il a inscrit le quatrième but de son équipe.

- Emegha (7,5) : l’avant-centre strasbourgeois a longtemps cru qu’il n’aurait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Après avoir tenté de décrocher au cours des premières minutes, il a ensuite choisi de prendre presque systématiquement la profondeur lors des attaques de son équipe. Lors du premier acte, il a bénéficié d’une seule occasion, après un bon service de Bakwa, mais il ne parvenait pas à bien reprendre le ballon (33e). Alors que son équipe s’est réveillée en seconde, il a pu se montrer plus dangereux devant le but, à l’image de cette frappe du gauche qui venait mourir au pied du poteau (57e). Il n’aura pas eu besoin de beaucoup d’occasions pour faire mouche, puisque sur sa troisième situation, il trompait Perri d’un petit plat du pied qui roulait jusqu’au fond des filets adverses (73e). Remplacé par Mara (90e+3).

Olympique Lyonnais

- Perri (4,5) : le portier brésilien a fait ce qu’il a pu pour éviter à l’OL de prendre un gros score, avec notamment un arrêt décisif sur coup-franc de Nanasi (52e), puis une déviation du poing (54e). Mais cela n’a rien changé et s’il effectuait un arrêt décisif devant Bakwa (67e), il a tout de même pris quatre buts en une rencontre, même s’il ne peut être fautif sur les deux premiers.

- Maitland-Niles (3) : auteur d’une très bonne première période, le latéral anglais était très présent offensivement sur son côté et a particulièrement offert une sublime passe vers Mikautadze, qui trouvait la transversale (10e). En revanche, cela a été plus compliqué pour lui en seconde mi-temps, avec trop de risques pris et d’imprécisions techniques et surtout un duel complètement loupé devant Moreira.

- Mata (4) : il n’a rien eu à faire durant la première période, avec un très bon duel remporté devant Emegha (17e). Mais à l’instar de son équipe, il s’est montré fébrile dans le temps fort alsacien en étant impliqué dans l’ouverture du score de Strasbourg, au duel. En revanche, il s’est montré vigilant après la pause et a négocié plusieurs situations de la bonne manière.

- Niakhaté (3) : même situation que pour Mata. Le défenseur central lyonnais est également impliqué dans l’ouverture du score de Strasbourg, mais a fait preuve de beaucoup de fébrilité dans les duels. Et cela s’est vu lors du troisième but du Racing, où il s’est fait manger par Emegha dans la profondeur.

- Abner (3) : déjà fébrile en première période, le Brésilien a souvent beaucoup trop subi les vitesses d’Emegha et de Bakwa, notamment. Il est d’ailleurs fautif sur le deuxième but concédé par le Strasbourgeois. En grande difficulté avec 4 duels perdus et seulement deux ballons récupérés, il a logiquement été remplacé par Tagliafico (84e), qui a obtenu un penalty.

- Veretout (4,5) : il a été l’un des meilleurs éléments lyonnais de la soirée, notamment en première période avec une première frappe audacieuse d’entrée (2e). Il est également impliqué sur un beau mouvement avec Cherki, en une-deux, avant de buter sur Petrovic à bout portant (8e). L’ex-Marseillais était également proche de marquer de la tête (34e), mais a ensuite semblé à bout physiquement et a eu beaucoup de mal dans le temps fort du RCSA. Remplacé par Almada (72e), qui n’a rien pu faire.

- Tessmann (3,5) : moins tranchant que ses partenaires du milieu de terrain en première période, l’Américain a ensuite été grandement en difficulté lors de la seconde période avec notamment 8 ballons perdus et un mauvais placement défensif sur le but de Bakwa. Frustré, il a ensuite disparu et a été averti en fin de match (82e). Remplacé par Matic (85e).

- Tolisso (5) : beaucoup d’activité pour bloquer les circuits de passe alsaciens en début de partie et beaucoup de pressing pour déjouer le bloc alsacien. Mais à l’instar de ses partenaires du milieu de terrain, l’international français a été complètement dépassé au retour des vestiaires et est impliqué sur le deuxième but de Strasbourg. Il a tenté de relancer l’OL en inscrivant une tête pour réduire le score à 2-1, en vain.

- Nuamah (4) : brouillon en début de partie, l’ailier lyonnais pensait ouvrir le score, mais était signalé hors-jeu. Par la suite, il n’a pas réussi à faire de différences et a surtout été parfaitement pris par Barco tout au long du match. Quelques accélérations intéressantes cependant, mais beaucoup de centres loupés. Remplacé par Lacazette (80e).

- Cherki (6) : très bon en première période, il aura été sur toutes les meilleures occasions lyonnaises. L’international Espoir a beaucoup combiné avec Mikautadze et Nuamah. Il était d’ailleurs à l’origine du but refusé par le Ghanéen, avant d’être vraiment décisif sur la réduction du score de Tolisso. Mais cela n’était pas suffisant pour renverser le match.

- Mikautadze (4) : le Géorgien a réalisé une sublime reprise écrasée sur la barre transversale… qui aurait pu tout changer l’issue de ce match (10e). Car après cela, mis à part une belle combinaison avec Veretout, il n’a plus réussi à se montrer dangereux et a vécu un match très compliqué, bien que sauvé par ce penalty en toute fin de match.