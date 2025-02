DAZN : Olivier Létang est très inquiet pour certains clubs

Après l’audience de ce matin, le tribunal de commerce de Paris rendra son audience d’ici deux semaines. Elle déterminera qui de la LFP ou de DAZN est en tort dans ce bras de fer engagé entre les deux. Olivier Létang s’est montré plutôt rassurant. Le président du LOSC estime que les contrats signés cet été protègent la ligue. L’argent devrait finir par tomber selon lui. Il est en revanche bien plus pessimiste quant à la situation économique de certains clubs de Ligue 1, particulièrement dépendant de l’argent des droits télévisuels. Sans les 35 M€ que DAZN a mis sous séquestre pour l’échéance de février, des équipes ont les comptes dans le rouge. Un peu à la manière de Philippe Diallo, le président de la FFF hier, Létang milite pour une refonte globale du modèle économique du football professionnel en France.

«La situation est complexe. Eller dure maintenant. On a eu l’épisode Mediapro, Amazon, maintenant celui-là. Le foot français doit se poser les bonnes questions. Est-ce qu’on est bien organisé ? Qu’est ce qu’on fait ?, constate le dirigeant lillois en conférence de presse ce vendredi. On a un championnat de haut niveau. C’est ce que tous les étrangers disent en arrivant, Fonseca, Tudor, De Zerbi. On a de beaux stades, de belles infrastructures. On a dit que ce modèle est fini mais j’ai vu le résultat d’appel d’offres en Allemagne, à plus d’un milliard d’euros. Pour la situation économique, c’est très tendu dans un certain nombre de clubs. On a besoin d’une issue positive. Un contrat existe donc je ne suis pas très inquiet de l’issue de la procédure mais plus à l’urgence pour certains clubs de faire entrer de la trésorerie.»