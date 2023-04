PSG : Juan Bernat ouvre la porte à un départ cet été

Auteur d’un match moyen à Angers, le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel et s’est offert trois points précieux dans la course au titre (2-1). Avec provisoirement onze points d’avance, les hommes de Christophe Galtier se dirigent tout droit vers le titre de Champion de France, à six journées de la fin. Au micro de Prime Video, Juan Bernat avoue que le PSG aurait pu se mettre à l’abri plus tôt, avant de s’exprimer sur son avenir.

La suite après cette publicité

«On a bien débuté, on a essayé de se mettre à l’abri, mais c’était compliqué. On prend les trois points, c’est le principal. C’est vrai que ça fait plusieurs fois que cela arrive et on souffre trop sur la fin de match. C’est important de poursuivre notre objectif et de s’en rapprocher. Mon avenir ? On verra ce qu’il se passera en fin de saison, c’était compliqué pour moi et j’avais peu de temps de jeu. Mais bon, j’essaie de trouver du rythme et on verra ce qu’il se passera», a assuré l’Espagnol, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG.

À lire

Angers-PSG : Christophe Galtier s’agace de la fin de match