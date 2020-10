Reims : Jean-Pierre Caillot tire la sonnette d'alarme

A partir de minuit, la France sera confinée à nouveau pour essayer de réduire la propagation du Covid-19. Un confinement qui devrait s'étirer sur au moins quatre semaines. Si la Fédération Française de Football a confirmé l'arrêt des championnats amateurs pendant le confinement, les championnats professionnels sont eux maintenus. Un soulagement pour les dirigeants de Ligue 1 et Ligue 2 mais cette décision ne dissipe pas les doutes sur l'avenir financier du football français. Interrogé sur les répercussions du confinement (match à huis clos notamment), Jean-Pierre Caillot a lancé un message d'alerte au gouvernement.

« J'ai entendu le président Macron dire mercredi «Quoi qu'il en coûte». Je lance un SOS: il est impératif que le gouvernement prenne en considération les difficultés de notre secteur et que les charges sociales ne nous soient plus facturées (...), que les clubs bénéficient au moins d'un report de charges pour continuer jusqu'à des jours meilleurs. On n'aura plus de spectateurs, on n'aura plus d'hospitalité. On sait tous que le foot vit par tous les gens dans les stades, tous mes collègues présidents sont dans cette situation, avec en plus un diffuseur défaillant avec lequel on se bat, » a ainsi lâché le président du Stade de Reims sur RMC Sport. Le gouvernement viendra-t-il une nouvelle fois en aide au football français via un prêt garanti comme lors du premier confinement ?

"Ce sont, certes, des joueurs de foot avec des salaires importants parfois. Mais il faut que le gouvernement nous aide" , a-t-il poursuivi. ". "