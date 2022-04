ASSE - Stade Brestois 29 : les compositions sont là

La 32e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel entre l'AS Saint-Étienne et le Stade Brestois 29. A domicile, les Verts optent pour un 3-4-3 avec Paul Bernardoni dans les cages derrière Abdoulaye Bakayoko, Eliaquim Mangala et Mickaël Nadé. Les rôles de pistons sont assurés par Sada Thioub et Gabriel Silva tandis que Mahdi Camara et Lucas Gourna-Douath sont associés dans le double pivot. Enfin, Riyad Boudebouz et Denis Bouanga accompagnent Wahbi Khazri en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, Brest mise sur un 4-4-2 avec Marco Bizot comme dernier rempart. Devant lui, Ronaël Pierre-Gabriel, Brendan Chardonnet, Christophe Hérelle et Jean-Kévin Duverne constituent la défense. Dans l'entrejeu, on retrouve Youcef Belaïli, Haris Belkebla, Lucien Agoumé et Romain Del Castillo. Enfin, le duo d'attaque voit Franck Honorat et Steve Mounié être titularisés.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

AS Saint-Étienne : Bernardoni - Bakayoko, Mangala, Nadé - Thioub, Camara, Gourna, Silva - Boudebouz, Khazri, Bouanga

Stade Brestois 29 : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne - Belaïli, Belkebla, Agoumé, Del Castillo - Honorat, Mounié

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.