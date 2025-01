Real Madrid : l’identité du futur entraîneur se confirme

Qui sera l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine ? C’est une question à laquelle il semble bien difficile de répondre aujourd’hui. Carlo Ancelotti est sous contrat jusqu’en 2026, mais la presse espagnole semblait unanime pour dire que cet exercice 2024/2025 serait sa dernière aventure sur le banc du Santiago Bernabéu. Dans le même temps, à Madrid, tout le monde était persuadé que Xabi Alonso allait devenir le nouvel entraîneur merengue à l’été 2025.

Quant à la rumeur insistante sur un retour de Zinedine Zidane, elle a rapidement été démentie par les médias pro-Madrid, ces dernières semaines encore. Si on utilise le passé, c’est que les choses ont bougé ces derniers jours, comme l’indique Relevo. Pas pour le tacticien français, qui n’est pas une option pour la direction madrilène actuellement, mais bien pour l’Italien et pour l’Espagnol.

Ancelotti, loin d’être parti

Effectivement, le média nous apprend que le départ d’Ancelotti est loin d’être une certitude. L’Italien serait ravi de diriger l’équipe une année de plus, et la direction merengue ne devrait pas le licencier, surtout s’il y a des titres majeurs glanés en deuxième partie de saison. Tout dépendra donc en partie des résultats de l’équipe, mais sa relation avec les dirigeants est idéale et personne en interne ne remet son travail en question malgré quelques difficultés sur la première partie de saison.

Ce qui refroidit donc, de façon conséquente, l’option Xabi Alonso. L’ancien milieu de terrain était l’option numéro 1 de l’état-major madrilène pour l’été prochain, et il reste le préféré, mais tout indique que son arrivée devrait maintenant se produire en 2026. Pas une triste nouvelle pour lui, qui est heureux à Leverkusen et qui est clairement prêt à attendre. Carletto devrait donc toujours diriger la bande de Vinicius Jr et de Kylian Mbappé la saison prochaine.