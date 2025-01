La discussion incroyable entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr à Valence !

«Vinicius a été expulsé pour avoir délibérément frappé un adversaire à la tête, sans que le ballon soit en jeu, en utilisant une force non négligeable. Une fois expulsé, le joueur a dû être maîtrisé par des membres de son club et emmené aux vestiaires pendant que ses protestations se poursuivaient». Tel était le rapport de l’arbitre César Soto Grado vendredi soir, suite à la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Valence (2-1), arrachée dans les derniers instants de la partie grâce à Jude Bellingham.

Clairement, Vinicius Jr a encore fait des siennes et son coup de sang commence à agacer certaines personnes qui le défendaient pourtant du côté de Madrid. Habitué à partir au quart de tour lorsqu’il est provoqué et souvent très véhément envers les arbitres, le Brésilien risque en plus une grosse sanction. D’ailleurs, les caméras de Movistar avaient pu filmer une discussion entre la star de la Canarinha et Mbappé à la mi-temps.

Mbappé a tenté de motiver Vinicius

« Il faut répondre avec un but », a ainsi lancé le Français à son coéquipier, tentant de le motiver alors que Valence menait 1-0. Ce à quoi Vinicius a répondu, déjà agacé par l’arbitrage : « bien sûr, une fois que l’arbitre sifflera les fautes. Si on marque un but ils se chient dessus en face. Il faut insister encore un peu ». En leader, Mbappé a surenchéri : « allez les gars, on montre de l’envie ».

Jude Bellingham s’est même incrusté dans la conversation, demandant aux deux hommes de « faire le pressing sur le gardien ». Une vidéo qui montre que même si la situation était tendue à ce moment là, il n’y a pas de problème entre les stars du Real Madrid et que l’ambiance au sein du groupe reste cordiale, avec des individualités soudées et déterminées à gagner pour l’équipe. La suite du match, malgré cet incident du Brésilien, l’a confirmé…