Tottenham : le clan Lloris temporise

Hugo Lloris vit-il ses dernières semaines à Tottenham. Présent au club depuis 2012, il en est même devenu le capitaine. Mais les derniers mois ont été plus délicats entre prestations moins performantes et une blessure à la cuisse qui le prive de la fin de la saison. À un an de la fin de son contrat, le Français n’est pas certain de poursuivre l’aventure, d’autant que les Spurs cherchent un nouveau gardien.

Ce matin, The Times nous apprenait qu’un pont d’or lui avait été proposé pour rejoindre le championnat saoudien. Le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus ne souhaite pas se précipiter. Selon Le Parisien, il dispose bien de plusieurs options mais privilégie Tottenham. Il ne se voit pas ailleurs en Premier League et se donne le temps de la réflexion.

L’Arabie saoudite propose un contrat en or massif à Hugo Lloris