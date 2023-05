L’Arabie saoudite propose un contrat en or massif à Hugo Lloris

La suite après cette publicité

Il s’agit peut-être de l’acte qui déterminera l’avenir d’Hugo Lloris. Blessé à la cuisse et forfait jusqu’à la fin de la saison, l’ancien capitaine des Blues vit des mois compliqués à Tottenham. La très lourde défaite subie à Newcastle 6-1 il y a un peu plus de deux semaines est passée par là, tout comme ses quelques erreurs et le fait qu’il soit globalement moins décisif. Sous contrat jusqu’en 2024, il n’est pas certain de le voir poursuivre une année de plus dans un club qu’il a rejoint en 2012.

Il doit avoir une discussion avec Daniel Levy, le propriétaire des Spurs, pour discuter de la suite. Le club s’est mis en quête d’un concurrent à son poste. Les noms de David Raya (Brentford), Jordan Pickford (Everton) et de Robert Sánchez (Brighton) reviennent dans les médias anglais. L’identité du futur entraîneur déterminera également l’avenir du portier français de 36 ans. L’intérimaire Ryan Mason n’est pas sûr de poursuivre l’aventure même si c’est son intention.

L’Arabie saoudite lui propose de tripler son salaire de Tottenham

On apprend surtout par le biais de The Times ce jeudi que des représentants du championnat saoudien ont formulé une proposition en or à Hugo Lloris. Ils lui ont fait la promesse de tripler son salaire par rapport à ce qu’il perçoit déjà au sein du club anglais. L’ancien Lyonnais émarge à 100 000 livres par semaine, soit un peu plus de 450 000 euros mensuels. Il pourrait donc toucher 1,368 M€ par mois en rejoignant la Saudi Pro League au prochain mercato.

De quoi faire réfléchir forcément et y voir une très belle porte de sortie pour terminer sa carrière. Le média anglais ne dévoile pas les intentions du Français. Peut-être que lui-même n’a pas encore fait son choix, alors qu’il disposerait de plusieurs options. Depuis quelques mois, le Fonds d’investissement public saoudien chercher à attirer des grands joueurs en fin de carrière, à l’image de Cristiano Ronaldo à Al Nassr et peut-être Leo Messi à Al Hilal.