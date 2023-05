Tottenham : la fin de carrière d’Hugo Lloris vire au cauchemar !

La suite après cette publicité

Et si Hugo Lloris avait disputé son dernier match avec Tottenham lors de la débâcle (1-6) des siens contre Newcastle au St James’ Park, le 23 avril dernier ? Blessé à la cuisse et remplacé à la pause après avoir encaissé 5 buts en 21 minutes, le natif de Nice, passé par l’Olympique Lyonnais, ne rejouera plus cette saison. «Hugo sera absent pour la fin de saison. Nous avons eu les résultats, c’est une déception même si nous craignions cela depuis le début. C’est notre capitaine et nous avons besoin de lui au sein du groupe», a d’ailleurs confirmé Ryan Mason, le coach intérimaire des Londoniens, ce vendredi en conférence de presse. Et son avenir demeure, plus que jamais, incertain…

Comme indiqué par The Athletic, Tottenham s’active actuellement pour trouver un nouveau gardien. Si David Raya (Brentford) et Dean Henderson (Nottingham Forest) sont, à ce titre, dans le viseur des Spurs, cette activité sur le marché des transferts pourrait ainsi pousser le portier tricolore (145 sélections) vers la sortie. Méfiance toutefois puisque le maintien, ou non, du dernier rempart de 36 ans dépendra, en grande partie, du futur entraîneur de la formation londonienne. Une chose est sûre, la fin de carrière d’Hugo Lloris prend une tournure déplorable…

Des blessures à répétition, des erreurs coupables…

Arrivé à Tottenham à la fin du mois d’août 2012, le Français de 36 ans n’avait pas tardé à confirmer tous les espoirs placés en lui. Irréprochable sur sa ligne, rassurant par son leadership, il se voyait d’ailleurs rapidement confier le brassard de capitaine. Détenant le record du plus grand nombre de rencontres de Premier League disputées dans l’histoire du club (361 apparitions), Lloris vit pourtant une fin de carrière bien plus délicate. Depuis le Mondial au Qatar, celui qui a décidé de dire stop à l’équipe de France n’est plus que l’ombre de lui-même.

Gêné par les blessures et trahi par de nombreuses bourdes au Royaume de Sa Majesté, Lloris déçoit, et ce malgré quelques performances plus convaincantes au cours des dernières semaines. Illustration d’un gardien dans le doute, l’ancien portier de l’OL est le joueur de Premier League ayant commis le plus d’erreurs entraînant un but (4)… Une statistique peu flatteuse alors que le principal intéressé promettait «plus de fraîcheur en club» après son retrait des Bleus. Septième du championnat à quatre journées de la fin, Tottenham s’apprête peut-être à dire adieu à l’un de ses monuments…