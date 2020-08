Gains Ligue des Champions : le PSG, le Bayern et… le Barça vont faire sauter la banque !

Entre les huitièmes de finale en deux phases, le Final 8 à Lisbonne et la présence de deux clubs français en 1/2 finale de la compétition, cette édition 2019-20 de la Ligue des Champions restera quoi qu'il arrive dans les annales. Si les fans de foot ont pu se réjouir du spectacle proposé, des rebondissements à foison, des surprises et des buts en pagaille malgré l'absence de spectateurs, certains dirigeants affichent déjà un large sourire à l'heure de faire les comptes. Le très réputé compte Twitter helvète Swiss Ramble spécialisé dans le foot business s'est amusé à calculer de manière très précise les gains générés en Ligue des Champions par tous les clubs ayant participé à la C1 cette saison en s'arrêtant avant le stade des demi-finales prévues ces deux prochains jours.

Pour rappel, les gains de la plus prestigieuse des compétitions européennes se définissent en 4 critères : la participation (15,25 M€ par club), le prize money (les gains générés par les clubs durant la compétition en fonction des tours passés et des victoires), le coefficient UEFA (calculé par rapport au coefficient UEFA de chaque club sur 10 ans, ce qui favorise clairement les plus grands clubs), et le pool TV (partage proportionnel de la valeur des droits TV nationaux payés à l’UEFA et des performances des équipes qualifiées de chaque pays en C1).

Le PSG et le Bayern vont toucher le jackpot !

Et le club qui a gagné le plus d'argent dans cette édition 2019-20 de la Ligue des Champions est le PSG. Le club français a déjà remporté quasiment 120 M€ depuis le début de la compétition (voir détail dans tableau ci-dessous). Viennent ensuite le Bayern Munich avec 110,6 M€ et le FC Barcelone avec 104,4 M€. Malgré une élimination en 1/4 de finale, le club catalan parvient à dépasser les 100 M€ de gains grâce notamment à un bon parcours jusqu'au Final 8. Viennent ensuite Manchester City (99,3 M€) et l'Atletico de Madrid (95,3 M€). Les deux autres demi-finalistes de la compétition, à savoir l'OL et le RB Leipzig sont relégués derrière avec respectivement 89 et 72 M€. Pour le club rhodanien, cette différence s'explique par la troisième place lors de la saison 2018-19 qui pénalise clairement l'OL dans ses gains. Quant au futur adversaire du PSG, il paye son faible classement à l'indice UEFA et sa position inconfortable dans le Pool TV, ce qui explique un tel écart entre Leipzig et le PSG ou le Bayern Munich.

Ce classement est bien évidemment susceptible d'évoluer. Comme le rappelle Swiss Ramble, il ne s'agit que d'estimations (notamment dans le calcul du Pool TV) et une place en finale, voire sur le toit de l'Europe fera gonfler les gains de celui qui portera haut la Ligue des Champions dans le ciel de Lisbonne dimanche 23 août. Mais une chose reste actée, la Ligue des Champions est et restera une véritable poule aux œufs d'or pour ceux qui vont loin dans la compétition. De quoi donner le sourire au PSG, mais aussi et surtout à l'OL plombé par une saison sportive délicate dans l'hexagone.