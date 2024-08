LdC : Galatasaray éliminé, les Young Boys, le Sparta Prague et Salzbourg joueront la C1

On connaît presque tous les qualifiés pour la Ligue des Champions édition 2024/2025. En attendant le match du LOSC demain face au Slavia Prague, six équipes s’affrontaient ce soir. Battu 3-2 à l’aller, Galatasaray accueillait les Young Boys suisses. Vainqueur 2-0 face au Dynamo Kiev, le RB Salzbourg recevait les Ukrainiens en position de favori, tandis que le Sparta Prague avait l’occasion de valider son ticket pour la C1 à domicile après avoir battu Malmö à l’aller en Suède (2-0).

La suite après cette publicité

Les Tchèques n’ont pas tremblé. Ils l’ont une nouvelle fois emporté sur le score de 2-0 et accèdent donc à la cour des grands. Idem pour Salzbourg. Les Autrichiens ont été accrochés à domicile (1-1), mais le succès du match aller suffit à leur bonheur. Enfin, nouvelle désillusion pour le football turc. Après l’élimination au tour précédent de Fenerbahçe par le LOSC, un autre géant de la Super Lig ne jouera pas la C1. Incapable de battre les Young Boys à domicile, Galatasaray s’est à nouveau incliné (0-1) et regardera lui aussi la Ligue des Champions devant sa télévision. Galatasaray, le Dynamo Kiev et Malmö joueront la Ligue Europa.