LdC : Gianluigi Donnarumma juge les débuts du PSG

Interrogé en zone mixte sur la qualification du PSG pour les 8es de finale de la Ligue des Champions après le nul (1-1) décroché à Dortmund, Gianluigi Donnarumma, crédité d’un 6,5 par la Rédaction FM, a également dressé un premier bilan du parcours européen des siens. En zone mixte, l’Italien de 24 s’est montré globalement satisfait.

«Jouer ici n’est pas facile, nous voulions terminer premier mais nous savions qu’ici, ce n’était pas facile. Nous sommes très contents de passer en 8es de finale et on va regarder quelle équipe va jouer contre nous. Mais l’objectif était de passer en 8e. Le bilan est positif. Le premier objectif, c’était de passer le groupe. C’était un groupe difficile et maintenant on va gagner en championnat, ce n’est pas facile là aussi mais on va continuer comme ça». Le message est passé !