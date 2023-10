Liverpool : Alan Shearer dézingue Virgil van Dijk

La suite après cette publicité

Ce n’est pas un secret, nombreux sont les footballeurs qui haussent la voix en pointant du doigt un calendrier excessif tout au long de la saison. À tel point qu’après la Coupe du Monde 2022, Raphaël Varane avait annoncé prendre sa retraite internationale, pour préserver sa santé. Un sujet sensible à la vue des salaires mirobolants qu’empochent les joueurs, même s’il est vrai que les rencontres s’accumulent au fil du temps, ce qui ne fait qu’accentuer le risque de blessures. Dernièrement, c’est Virgil van Dijk qui s’est exprimé à ce sujet. «En Angleterre, nous pensons que le calendrier est trop chargé. Les joueurs sont bien payés, mais cela ne devrait jamais se faire au détriment de notre santé. Nous devons jouer de plus en plus de matchs», disait le Néerlandais, sans pour autant accepter de réduire son salaire. «Non, je ne suis pas prêt à renoncer à 10% (de son salaire). Je ne pense pas que cela devrait dépendre de mon salaire.» De quoi faire frémir Alan Shearer.

L’ancienne légende de Newcastle est connue pour ses avis tranchés. Il ne s’est pas fait prier en y allant fort sur le défenseur de Liverpool. «Absurdité. Absurdité», répète-t-il. «Les joueurs jouent trop au football ? Quoi ? Sérieux… Je sais que vous ne devriez jamais mentionner l’argent, mais vous avez des équipes plus grandes que jamais, plus de remplaçants que jamais, payés plus d’argent que jamais, vous avez les meilleurs kinés, la meilleure technologie, le meilleur tout. Fais-moi une faveur, tu joues trop au football ? Putain d’enfer. N’a-t-il pas dit que c’était l’Angleterre qui jouait trop au football ? Je comprends le football international. Nous savons tous pourquoi ils le font, ils le font pour des raisons financières. Mais ici en Angleterre, vous pouvez voir que je ne suis pas vraiment d’accord avec cela.» Le message est passé. Difficile d’en vouloir à Alan Shearer qui a disputé plus de 730 matchs en carrière, bien placé pour en parler.