France - Pologne : les compositions officielles

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce dimanche avec la suite des huitièmes de finale. Justement, les Bleus défient la Pologne à 16h pour un sacré choc. Les Tricolores s'articulent dans un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle aux côtés d'Adrien Rabiot. Enfin, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

De leur côté, les Aigles Blancs s'articulent en 4-3-3 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart. Devant lui, Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior et Bartosz Bereszynski composent la défense tandis qu'on retrouve Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski et Grzegorz Krychowiak dans l'entrejeu. Robert Lewandowski est placé en pointe avec Jakub Kaminski et Przemysław Frankowski dans les couloirs.

Les compositions

France : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud

Pologne : Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Szymanski, Krychowiak, Zielinski - Kaminski, Lewandowski, Frankowski

