L’OM met la main sur Vitinha !

Il y aura désormais un second Vitinha en Ligue 1. Homonyme du milieu de terrain parisien, l’attaquant de 22 ans du SC Braga s’est officiellement engagé avec l’Olympique de Marseille. En quête d’un élément offensif pour remplacer Bamba Dieng, parti à Lorient, la formation phocéenne s’offre donc un espoir du football portugais.

«Le SC Braga a trouvé un accord avec Marseille pour le transfert permanent du joueur Vitinha, pour 32 millions d’euros, représentant 100% des droits sur le joueur. Le SC Braga garantit 10% de la plus-value lors d’un futur transfert du joueur. Enfin, le SC Braga a également garanti le droit de racheter les droits sur le joueur pour la somme de 60 millions d’euros, plus 10% de la plus-value lors d’un futur transfert. Le mécanisme de solidarité lié au transfert est de l’entière responsabilité de Marseille. Formé par le SC Braga, l’international portugais des moins de 21 ans a joué, en deux saisons, 67 matchs dans l’équipe principale, marquant 28 buts. Le SC Braga souhaite à Vitinha tout le succès possible dans sa carrière personnelle et professionnelle», précise le communiqué du club portugais pour officialiser la nouvelle.

Auteur de 7 buts en 17 rencontres de championnat portugais cette saison, le natif de Cabeceiras de Basto représente l’avenir et va ainsi pouvoir venir soulager Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque marseillaise. Convaincu par le profil du Portugais (5 sélections et 3 buts avec les U21 de la Selecao), le board olympien a donc trouvé les mots pour convaincre Vitinha de rejoindre la Canebière.

Disposant d’une clause libératoire de 30 millions d’euros, celui qui voyait son contrat courir jusqu’en juin 2027 du côté de Braga, va donc découvrir un nouveau championnat. Brillant sur la scène européenne - 4 buts et 1 passe décisive en 5 matches de Ligue Europa - Vitinha s’inscrit, par ailleurs, dans le projet et les ambitions marseillaises. Reste désormais à s’adapter au climat olympien… Une mission jamais gagnée d’avance.