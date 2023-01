Mercato : l’OM entre dans la course pour Vitinha !

La suite après cette publicité

À moins de 72 heures de la fin du mercato hivernal, les clubs européens continuent de s’activer afin d’étoffer leurs effectifs respectifs pour préparer la seconde partie de saison. Parmi eux, on retrouve l’Olympique de Marseille, dans la course à la Ligue des Champions en Ligue 1 et toujours en lice en Coupe de France, dans laquelle il affrontera le Paris Saint-Germain en huitième de finale à l’Orange Vélodrome ce mercredi soir.

Dans cette fin de mois de janvier, la direction sportive phocéenne travaille encore pour permettre à son entraîneur, Igor Tudor, d’avoir le meilleur effectif possible pour finir l’exercice 2022-2023 comme il se doit. Si Ruslan Malinvoskyi est déjà arrivé en provenance de l’Atalanta pour remplacer numériquement la longue absence d’Amine Harit et que le club a trouvé un accord avec Angers pour Azzedine Ounahi, Pablo Longoria s’intéresse maintenant à un attaquant du championnat portugais.

À lire

OM : Azzedine Ounahi a signé son contrat

L’OM prêt à mettre un gros chèque pour Vitinha

En effet, selon les dernières informations de Record, l’Olympique de Marseille serait entré dans la course pour tenter d’enrôler l’attaquant portugais Vitinha, sous contrat avec le Sporting Braga jusqu’en juin 2027. Ce n’est pas le premier club du top 5 européen, puisque le joueur de 22 ans a déjà animé le mercato hivernal avec les intérêts de Newcastle et l’Atlético de Madrid, pour un transfert dès cet hiver. La publication lusitanienne ajoute que la direction phocéenne est déterminée à payer pas moins de 20 millions d’euros pour s’attacher ses services.

La suite après cette publicité

Pour rappel, la clause libératoire présente dans le contrat de l’international Espoirs portugais (5 sélections, 2 buts) est estimée à 30 millions d’euros. En cas de levée de cette clause, il pourrait devenir la deuxième plus grosse vente de l’histoire du club derrière les 31 M€ qui ont amené Francisco Trincão au FC Barcelone. Pour le moment, l’OM ne semble pas disposé à payer ce montant pour libérer Vitinha de ses quatre années et demi de contrat, lui qui a déjà inscrit 13 buts et 5 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues.