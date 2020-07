Le père d'Erling Haaland le menace avec une hache

En vacances en Norvège, Erling Braut Haaland s'est distingué. Le jeune buteur du BVB est apparu à la sortie d'une boîte de nuit, sorti de force par la sécurité de l'établissement. Visiblement alcoolisé, le Norvégien ne semblait pas ravi de se faire éjecter de la sorte. Un mauvais buzz filmé qui ne devrait pas passer inaperçu malheureusement pour lui.

Son père et agent, Alfie Haaland, n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, pour tenter de dégonfler la polémique. Sur le ton de l'humour, il a posté un message menaçant sur Twitter, « allez Erling, retourne bosser. La vie citadine nocturne n'est pas faite pour toi », accompagné d'une photo où on le voit couper du bois à la hache dans la forêt norvégienne. Référence à une photo postée hier par l'attaquant, sur laquelle il apparaissait en train de tronçonner des arbres tombés dans la rivière. Quelle famille !

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh