La LFP réfléchit à un plan B pour le Trophée des Champions

Le Trophée des champions qui opposera le LOSC et le PSG doit se dérouler à Tel-Aviv le 1er août. Mais si la situation entre Israël et la Palestine ne s’améliore pas (malgré un cessé le feu fin mai, Israël a de nouveau bombardé la bande de Gaza la semaine dernière), le match pourrait ne pas avoir lieu et la LFP penserait à une solution de secours.

Selon les informations de L’Équipe, la rencontre entre le PSG et Lille pour le Trophée des champions pourrait ne pas se jouer. Si la situation reste inchangée, la LFP prévoit de décaler le match à l’hiver prochain à… Tel-Aviv. Le match se jouerait donc toujours en Israël, mais serait reporté de quelques mois comme il a été convenu entre la Ligue et le pays organisateur.