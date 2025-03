Youssef Ait Bennasser attise les convoitises pour cet été

C’est ce que l’on appelle réussir à relancer sa carrière. Dans le dur il y a encore quelques années après des passages manqués à Bordeaux ou encore Monaco, le milieu de terrain Youssef Aït Bennasser avait décidé de partir en deuxième division turque. L’objectif ? Retrouver le plaisir de jouer et enchaîner les matches après une période avec de nombreux soucis physiques. L’ancien joueur formé à Nancy avait réussi à se relancer et, dans un championnat moins compétitif, n’avait pas tardé à s’illustrer.

De quoi lui permettre de signer en 2023 du côté de Samsunspor et de connaître cette saison la Super Lig turque. Depuis, l’international marocain s’est imposé comme un indéboulonnable de l’équipe. Vice-capitaine et titulaire indiscutable, il enchaîne les matches et est l’un des grands artisans de la belle 3e place au classement de son équipe. Du haut de ses 28 ans, il ne devrait d’ailleurs pas faire de vieux os à Samsunspor puisqu’il arrive en fin de contrat et son profil attire déjà des clubs européens. Il devrait avoir plusieurs opportunités lors du prochain mercato estival. En attendant, son coach peut compter sur lui jusqu’à la fin de saison pour viser l’objectif d’accrocher une place européenne.