Ligue 1 : Rennes confirme sa troisième place face à Toulouse

Relégué à huit points de la deuxième place après la victoire étriquée du Racing Club de Lens face à Clermont (2-1), le Stade Rennais se devait obligatoirement de gagner face au Toulouse FC pour conforter sa place sur le podium dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Les Violets, sans victoire en dehors de ses bases depuis la mi-août, avaient l'occasion de monter en première partie de tableau en cas de victoire sur un terrain compliqué, puisque les Rouge-et-Noir n'ont plus perdu à domicile depuis la 1e journée et un revers face à Lorient, un des prétendants au top 3.

Le SRFC, guidé par son quatuor offensif Bourigeaud-Gouiri-Kalimuendo-Terrier (17 buts cumulés), mettait rapidement le danger dans le camp adverse. Déjà à l'origine de la première occasion bretonne (11e), le premier cité était justement l'auteur de l'ouverture de la marque rennaise, qui vient crucifier Dupé à la suite d'un bon travail de Majer (1-0, 25e). Gouiri n'était pas loin d'inscrire sa 7e réalisation de la saison si Dupé ne s'était pas couché pour claquer son enroulé (36e). À la pause, Rennes mène au score mais profite d'un manque de tranchant des Toulousains.

Rennes confirme

Au retour des vestiaires sans Zakaria Aboukhlal (sorti sur blessure à la pause à une semaine du Mondial), le Téfécé montrait les mêmes intentions offensives qu'en première période pour répondre à la tentative de Majer, déviée en corner par Dupé (52e). Dans la foulée de la réponse de Van den Boomen (54e), Dallinga trompait Mandanda dans la surface (1-1, 54e). Néanmoins, Kalimuendo redonnait très vite l'avantage aux siens en renard des surfaces pour le deuxième but rennais (2-1, 58e). Dans cette rencontre animée, Chaïbi voyait sa frappe lointaine claquée par Mandanda sur la barre transversale (61e).

La formation bretonne retrouvait sa fougue de début de match par l'intermédiaire de Traoré, plus offensif que jamais (57e), Bourigeaud (63e), mis en échec par Dupé, et Theate (64e) dans le corner suivant l'action précédente. Le rythme ne retombait pas durant le dernier quart d'heure mais les offensifs manquaient de justesse dans le dernier tiers. Avec cette petite victoire, Rennes confirme sa dernière marche sur le podium et prend quatre points d'avance provisoires au classement sur le quatrième Marseille, Toulouse ne bouge pas de sa 12e place.