Serie A : Bologne enfonce la Sampdoria

Sur sa pelouse, Bologne fait tomber la Sampdoria à l'occasion de la 27e journée de Serie A. La partie s'est lancée à la demi-heure de jeu quand, suite à une touche côté droit, Rodrigo Palacio s'est frayé un chemin dans le couloir, avant de déposer un centre sur le crâne de Musa Barrow au point de penalty, qui a battu Emil Audero de près en croisant son coup de casque (1-0, 28e). Et si la Sampdoria a répliqué par Fabio Quagliarella (1-1, 37e), la formation de Sinisa Mihajlovic a rapidement repris les devants.

Barrow a fait un déboulé jusqu'à l'entrée de la surface de réparation, puis a glissé un ballon à Mattias Svanberg et le Suédois s'en est allé tromper la vigilance d'Audero une deuxième fois (2-1, 41e). Bologne a ensuite fait le dos rond, en ayant de plus en plus de mal à ressortir les ballons de son camp, et au bout d'un contre mené par Svanberg, Roberto Soriano a inscrit le but du break (3-1, 70e). Grâce à ce succès, les locaux grimpent à la douzième place de la Serie A, juste derrière leur adversaire du jour. La formation de Claudio Ranieri n'a plus gagné depuis cinq rencontres de championnat.