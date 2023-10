Arsenal : Mikel Arteta donne des nouvelles de Bukayo Saka

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant d’affronter Manchester City pour l’affiche de la huitième journée de Premier League ce dimanche après-midi (17h30), l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta est revenu sur la forme physique de son attaquant-vedette Bukayo Saka, sorti sur blessure face au Racing Club de Lens en milieu de semaine lors de la défaite à Bollaert pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions. «Il est en lice, nous verrons comment il évolue d’ici à dimanche. Il est évident qu’il a dû quitter le terrain (contre le RC Lens, ndlr), ce qui n’est jamais une bonne nouvelle, mais nous verrons comment il se rétablit. Bukayo espère que sa série de 87 matches consécutifs en Premier League, un record pour le club, se poursuivra ce week-end, après avoir marqué lors de nos deux derniers matches à domicile contre Manchester City», a déclaré le technicien espagnol dans des propos relayés par le média officiel des Gunners, avant de confirmer sa présence dans le groupe ce week-end.

«Il a été nommé dans l’équipe d’Angleterre pour les prochains matches de la trêve internationale, et Mikel admet qu’il a fourni à Gareth Southgate les dernières mises à jour, les deux patrons cherchant à utiliser les talents de leur joueur autant que possible, tout en s’assurant qu’il reste en mesure de donner le meilleur de lui-même. J’ai parlé à Gareth à plusieurs reprises, mais je dois faire mon travail. Je lui donne les nouvelles et la position de chacun, puis nous avons une très bonne communication. Il doit prendre la meilleure décision pour l’équipe nationale et l’organiser. Mikel a également donné des nouvelles de Thomas Partey, qui a manqué cinq matches en raison d’une blessure à l’aine, mais qui était sur le banc pour le match contre Lens en milieu de semaine. Il est en avance sur le calendrier, c’est certain. Il est en avance sur le calendrier, c’est sûr. Nous voulions l’avoir dans le groupe si nous en avions besoin, mais la façon dont le match s’est déroulé a fait que nous avons eu d’autres nécessités et nous ne l’avons pas utilisé. Il sera dans le groupe demain.»