Galatasaray dévoile son maillot domicile pour la saison 2022-2023

Pour leur onzième année de collaboration, Nike et Galatasaray ont dévoilé le maillot domicile comptant pour la saison 2022-2023.

L'équipementier américain Nike et Galatasaray continuent leur collaboration pour une 11ème saison de rang avec la sortie du nouveau maillot domicile du club stambouliote ce vendredi, en vue de l'exercice 2021-2022. Une tunique qui ne déroge pas aux traditions de la rive ouest d'Istanbul.

La suite après cette publicité

Les Lions veulent rugir de nouveau

Après une saison 2021-2022 compliquée sportivement avec une modeste 13e place en championnat et une élimination en huitième de finale de la Ligue Europa face au FC Barcelone, les pensionnaires du Nef Stadyumu joueront devant leurs supporters avec un maillot bicolore rouge et jaune, qu'on retrouve également dans le logo entouré de noir.

Et sur cette tunique, où apparaîtra pour la première fois le nouveau sponsor maillot principal, la société de location SIXT rent a car pour près de 40 M€ par saison, on retrouvera également un motif graphique discret de lion sur l'avant, rappelant l'un des surnoms du GSK : Aslanlar (les Lions). Les manches et le col sont quant à eux en noir pour rappeler l'arrière-plan du logo. Aux joueurs de redorer le blason du club pour son premier exercice sans Europe depuis 2016-2017.

Ce nouveau maillot home de Galatasaray sera très bientôt disponible sur FOOT.FR !