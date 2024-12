Stade Rennais : Jorge Sampaoli a une demande bien précise pour le mercato

Le Stade Rennais s’apprête à disputer le dernier match de son année 2024 qui ne restera pas dans les annales du club. 12es de Ligue 1, les Bretons espèrent se rattraper avec la Coupe de France, qui démarre dimanche pour eux avec une rencontre face à Bordeaux en 32e de finale. Après cela, la direction pourra se concentrer sur le mercato et les besoins de Jorge Sampaoli. Dans une situation d’urgence, l’Argentin affirme en conférence de presse avoir besoin de joueurs prêts physiquement. D’après lui, l’effectif a trop souffert d’éléments indisponibles à leur arrivée, à l’image de Jota, recrue star de l’été qui peine à trouver ses marques. Frederic Massara, le directeur sportif, sait à quoi s’en tenir alors que de premiers noms ont commencé à fleurir dans la presse comme celui d’Arnau Tenas.

«C’est un marché difficile, car soit les joueurs qui se distinguent ne sont pas disponibles, ou alors d’autres ont peu joué et se retrouvent sans rythme. Qu’un joueur qui se distingue ailleurs arrive ici me paraît compliqué, même si je l’espère. On en parle, on a pensé notamment à un offensif, un joueur qui nous donne de nouvelles solutions sur la ligne d’attaque, mais aussi au milieu. C’est un marché compliqué, on peut toujours recruter des joueurs sans rythme mais nous sommes dans une situation d’urgence, donc j’ai besoin de joueurs prêts pour janvier, pas pour le long terme. Si des joueurs arrivent, j’espère qu’ils seront prêts à jouer. En janvier, on va rencontrer des équipes très bien préparées (Nice, OM, Brest, Monaco), janvier va déterminer beaucoup de choses, j’espère de bons joueurs qui vont nous permettre d’améliorer l’effectif», affirme le technique de 64 ans.