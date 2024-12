Le Stade Rennais drague un second couteau du PSG

Le Stade Rennais n’a pas attendu le mercato d’hiver 2024 pour apporter du sang neuf à son équipe. Le 12 novembre dernier, les pensionnaires du Roazhon Park ont officialisé l’arrivée de Jorge Sampaoli, en lieu et place de Julien Stéphan. L’Argentin, qui connaît parfaitement la Ligue 1 depuis son passage sur le banc de l’Olympique de Marseille, a vite annoncé la couleur en conférence de presse. Il a notamment été question du mercato d’hiver. «Oui, nous parlons beaucoup avec le président et le directeur sportif. Nous avons un accord sur les besoins futurs et actuels, sinon je ne serais pas là, pour changer l’histoire et avoir une équipe qui soit plus ambitieuse.»

Sampaoli apprécie Mandanda

Des mots forts de la part d’El Pelado. Dans la foulée, le directeur sportif, Frédéric Massara, a confié : «il s’agit de faire un diagnostic de la situation qui est insatisfaisante, elle ne plaît à personne. On doit renverser cette dynamique et relancer une équipe très insuffisante. On va tout faire et s’il y a besoin d’intervenir sur le mercato, les propriétaires soutiendront le club. On n’est pas content de l’équipe, on ne parle pas du mercato. On a une équipe qui ne reflète pas ce qu’on attendait. Après ces performances insatisfaisantes, on voit le public pousser, c’est un public qui mérite plus.» Parmi les postes ciblés par la direction rennaise, il y a notamment celui de gardien de but.

La semaine dernière, Sampaoli s’est d’ailleurs exprimé au sujet du cas Steve Mandanda. «Pour moi, Steve réalise de bonnes performances, il n’a pas de responsabilités dans nos derniers résultats. C’est un joueur très professionnel pour qui j’ai énormément de respect, et aujourd’hui, je ne me pose pas vraiment de questions sur l’identité du gardien. S’il y a des postes sur lesquels il faudrait réfléchir, ce sont d’autres postes que celui de gardien.» De quoi clore le dossier ? Pas forcément. Ce vendredi, L’Équipe a fait un long point sur le mercato d’hiver des Bretons. Le quotidien sportif a notamment révélé que le SRFC scrute le marché des gardiens et regarde notamment du côté du Paris Saint-Germain.

Arnau Tenas sondé

Là-bas, le profil d’Arnau Tenas plaît en interne. De premiers échanges ont d’ailleurs eu lieu avec le portier espagnol, qui est numéro 3 dans la hiérarchie des portiers parisiens derrière Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. Toutefois, Luis Enrique, qui l’a fait signer dans la capitale, compte sur lui et lui répète de se tenir prêt. D’autant que les deux autres portiers n’ont pas totalement rassuré "Lucho". Tenas, qui n’a pas encore joué cette saison, est sous contrat jusqu’en 2026, avait été approché notamment par le LOSC par le passé.

Cette fois-ci, c’est Rennes qui prend la température. L’Équipe précise toutefois qu’on n’a pas encore dépassé le stade de la prise d’informations. Cet hiver ou au plus tard l’été prochain, les Bretons pourraient changer des choses à ce poste spécifique. En ce qui concerne Steve Mandanda, il devrait toujours être Rennais quoiqu’il arrive jusqu’à la fin de la saison 2024-25 selon nos informations. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le portier de 39 ans a la confiance de Jorge Sampaoli, qu’il a connu au sein de la cité phocéenne.