Le Borussia Dortmund toujours sans Dan-Axel Zagadou

Absent des terrains en raison d'une opération du genou en mars dernier, le défenseur central Dan-Axel Zagadou (22 ans) devrait encore reporter son retour dans le groupe professionnel. L'international espoirs français (6 sélections) a débuté un entraînement individuel pendant le stage du BVB en Suisse. Le nouvel entraîneur allemand Marco Rose ne pourra pas compter sur lui pour la dernière rencontre de présaison face à Bologne vendredi prochain, en y ajoutant les absences de Mats Hummels, Manuel Akanji et Emre Can, de retour dans le courant de la semaine.

La suite après cette publicité

«Je m'attends à avoir besoin de deux ou trois mois supplémentaires, a déclaré Zagadou lundi au camp d'entraînement de Bad Ragaz (Suisse). Malheureusement, j'ai l'expérience des blessures. Je vais prendre le temps dont j'ai besoin pour retrouver la forme». Questionné sur le renouvellement de son contrat, expirant en 2022, le défenseur forme au Paris Saint-Germain n'a pas voulu aborder le sujet : «Si le club veut me garder, bien sûr. Mais l'accent est mis sur mon rétablissement et non sur le contrat».